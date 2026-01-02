Нова хвиля скорочень через ШІ: які посади під загрозою (думка експерта) Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

Нова хвиля скорочень через ШІ: які посади під загрозою (думка експерта)

Джеффрі Гінтон, фахівець з інформатики, відомий як «хрещений батько» штучного інтелекту, сказав, що ШІ зможе замінити багато робочих місць вже в 2026 році.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі CNN «State of the Union», Business Insider, пише УНІАН.

«Ми побачимо, як ШІ стане ще кращим. Він вже надзвичайно хороший. Він вже здатний замінити робочі місця в кол-центрах, та зможе замінити багато інших робочих місць», — сказав Гінтон.

Гінтон сказав, що прогрес у сфері штучного інтелекту дедалі більше ставить під загрозу деякі посади «білих комірців». Він зазначив, що ШІ вже перейшов від «хвилини кодування» до «цілих проєктів, які тривають близько години». При цьому кожні сім місяців він стає «здатним виконувати завдання, які тривають приблизно вдвічі довше». І вже за кілька років, каже Гінтон, ШІ зможе виконувати проєкти з розробки програмного забезпечення, які триватимуть місяцями. І тоді, на його думку, буде потрібно дуже мало людей.

Він порівняв перехід до штучного інтелекту з промисловою революцією, яка зробила фізичну силу людини набагато менш актуальною для більшості професій. Штучний інтелект загрожує зробити щось подібне до людського інтелекту, сказав він.

Також він висловив стурбованість через швидкі темпи розвитку ШІ, оскільки інтелект розвивається швидше, ніж він очікував, особливо в його здатності міркувати та обманювати людей.

Прогнози на 2026

Економісти прогнозують «бум безробіття» у 2026 році, оскільки компанії покладаються на штучний інтелект для підвищення продуктивності без збільшення штату.

Головний економіст KPMG Даян Свонк минулого тижня написала, що «зростання та результати ринку праці розійшлися». Свонк писав, що в еру штучного інтелекту фірми роблять більше з меншою кількістю працівників.

Але штучний інтелект може збільшити найм у 2026 році, особливо на посади початкового рівня. У щорічному опитуванні консалтингової фірми Teneo йдеться, що компанії збільшують набір на інженерні посади та посади, пов’язані зі штучним інтелектом. Однак багато існуючих посад перепроєктовуються, оскільки рутинні завдання автоматизуються.

«Справа не в тому, що штучний інтелект сьогодні знищує робочу силу — він її змінює», — сказав Райан Кокс, глобальний керівник відділу штучного інтелекту Teneo.

Водночас Bloomberg писав, що минуло три роки від запуску ChatGPT, і ейфорія навколо штучного інтелекту поступово змінюється нервозністю. Попри рекордні інвестиції в ШІ, на ринку зростають побоювання, що сектор може увійти в фазу перегріву.

Інвестори звертають увагу на корекцію акцій Nvidia, падіння капіталізації Oracle після стрибка витрат на ШІ та ризики для компаній, пов’язаних з OpenAI.

Дивлячись на 2026 рік, інвестори сперечаються: скорочувати експозицію до ШІ, готуючись до можливої «лопнувшої бульбашки», чи, навпаки, подвоювати ставки, щоб встигнути заробити на «технології, що змінює гру».

