У Мінекономіки повідомили, коли почнуть нараховувати кешбек за грудень

У п’ятницю, 27 лютого, українці почнуть отримувати «Національний кешбек» за покупки, зроблені у грудні. На рахунки 4,4 млн учасників програми буде зараховано 699 млн грн кешбеку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

У грудні споживачі придбали товарів українського виробництва майже на 7 млрд грн — це найбільший місячний показник від початку дії програми.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що за весь час дії програми українці отримали майже 6,3 млрд грн «Національного кешбеку».

«Це кошти, які безпосередньо працюють в економіці: їх спрямовують на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів або на підтримку Сил оборони. З 1 березня ми посилюємо економічний ефект програми — запроваджуємо диференційований кешбек 5% та 15%, щоб стимулювати попит саме в тих категоріях, де українські виробники стикаються з агресивним імпортом», — зазначив Соболев.

Диференційований кешбек з 1 березня

З 1 березня почне діяти оновлений диференційований кешбек:

15% (на непродовольчі товари, а також на сири та деякі найменування бакалії);

5% (на продукти харчування (крім твердих і м’яких сирів), безалкогольні напої, аптечні товари, вироби для саду та городу).

Покупки мають бути зроблені в магазинах-учасниках програми та оплачені карткою, яка підключена до програми.

Щоб перевірити, чи товар бере участь у програмі та який саме кешбек на нього нараховується, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія в розділі Сервіси → Національний кешбек.

На що можна витратити кешбек

Витратити отриманий кешбек можна на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти харчування українського виробництва;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Як приєднатися до програми

Щоб долучитися до програми «Національний кешбек», необхідно:

Подати заявку через сайт або мобільний застосунок одного з банків-учасників програми. Визначити картки для оплати покупок і надати дозвіл на передачу інформації про транзакції. Відкрити картку Національний кешбек. Обрати її для виплат у застосунку Дія.

Кешбек нараховується лише за покупки, оплачені картками, визначеними під час реєстрації у програмі.

Кошти програми не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій та пільг і не можуть бути зняті готівкою або переказані на іншу картку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з початком весни на українців чекає одне важливе оновлення. Так, від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширює програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Замість єдиної ставки 10% (яка діє до 28 лютого) запрацює нова система — повернення 15% або 5%.

Якщо після покупки кешбек не з’явився, можливо, магазин або сам товар не відповідають вимогам програми. Переконайтеся, що торгівельна точка бере участь у програмі, а виробник додав товар до переліку.

Якщо всі умови виконані, але кешбеку все ще немає, ймовірно, транзакція перебуває в обробці. У такому разі кошти зазвичай зараховуються протягом 24 годин.

