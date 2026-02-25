Майже кожен 3-й співробітник використовує неперевірених ШІ-агентів на роботі — Microsoft
ШІ-агенти масштабуються швидше, ніж організації встигають їх відстежувати та контролювати. Цей брак прозорості становить дедалі більший бізнес-ризик.
Про це пише Microsoft, яка випустила новий звіт Cyber Pulse, що пропонує практичний аналіз нових кіберзагроз в умовах, коли ШІ-агенти стають невід’ємною частиною щоденних бізнес-процесів.
Створення ШІ-агентів виходить за межі ІТ-відділів
У межах екосистеми Microsoft клієнти нині створюють і розгортають ШІ-агентів на всіх основних платформах — від Fabric і Foundry до Copilot Studio та Agent Builder, — що відображає масштабний перехід до автоматизації робочих процесів на базі ШІ.
Розробка агентів більше не є прерогативою суто технічних фахівців: сьогодні співробітники на різних посадах створюють і використовують їх у повсякденній роботі.
Зокрема, дані Microsoft свідчать, що понад 80% компаній зі списку Fortune 500 розгортають активних агентів, створених за допомогою інструментів low-code/no-code.
З огляду на розширення використання агентів і нові можливості для цифрової трансформації, настав час встановити базові механізми контролю.
В різних регіонах і галузях
Впровадження ШІ-агентів прискорюється в усьому світі: на країни Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) припадає 42% активних ШІ-агентів, далі йдуть США (29%), Азія (19%) та інші країни Америки (10%).
Найшвидше зростання
Спостерігається у жорстко регульованих та операційно складних галузях.
Після сфери розробки ПЗ та технологій (16%), на виробництво припадає 13% глобального використання ШІ-агентів, за ним ідуть фінансові послуги (11%) та роздрібна торгівля (9%).
У цих секторах ШІ-агенти дедалі частіше використовуються для підготовки пропозицій, аналізу фінансових даних, опрацювання сповіщень безпеки, автоматизації рутинних процесів і отримання аналітичних інсайтів у режимі реального часу.
Сліпі зони та ризик «подвійного агента»
Звіт попереджає, що швидке розгортання ШІ-агентів може випереджати системи безпеки та відповідності нормативним вимогам (compliance), підвищуючи ризик використання тіньового ШІ (shadow AI).
Агенти з надмірним доступом або ті, яких навмисно вводять в оману хибними даними, можуть стати мішенню для зловмисників і мимоволі перетворитися на «подвійних агентів».
Як і звичайні працівники, ШІ-агенти потребують чітко визначених ролей, обмежених прав доступу та постійного нагляду, щоб не стати слабкою ланкою в системі безпеки. Згідно зі звітом Cyber Pulse, вже 29% співробітників використовують неперевірених ШІ-агентів для виконання робочих завдань.
Раніше ми писали, що штучний інтелект вже став невід’ємною частиною нашого життя: хтось використовує його для навчання, хтось — як порадника у щоденних питаннях, а бізнес інтегрує ШІ в процеси, щоб оптимізувати витрати та масштабувати прибуток.
Не є винятком щодо використання ШІ також фінсектор, де ця технологія вже допомагає заробляти на фінпослугах та оптимізувати різні процеси.
Деталі читайте від спікерів в рамках однієї з дискусій, які відбувалися під час FinYear 2026.
