У monobank з’явилася функція скарг на підозрілі збори

Особисті фінанси
60
У застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За словами Гороховського, час від часу з’являються випадки донат-шахрайства. Нова опція дає змогу швидше виявляти сумнівні збори та реагувати на них.

Як це працює

При переході за посиланням на «Банку» тепер доступне нове меню. У верхньому правому куті з’явилася опція «Поскаржитися на цей збір». Якщо від користувачів надійде достатня кількість скарг, команда банку буде уважніше перевіряти такі збори.
Гороховський радить оновити застосунок monobank до останньої версії.
Нагадаємо, monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Їх уже близько 1200 по Україні. Поповнення карток у цих терміналах без комісії, як і в терміналах партнерів банку.
У травні monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП. З того моменту користувачі можуть створити ключ менш ніж за хвилину та підписувати документи за кілька секунд безпосередньо у мобільному застосунку. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
