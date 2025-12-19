Податкові канікули для ФОП: хто може скористатися
Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.
Хто має право на податкові канікули
Право на податкові канікули мають ФОП 1 і 2 групи, які не використовують найману працю.
Звільнення від сплати податків можливе на період щорічної відпустки або на час хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Які податки можна не сплачувати
На період податкових канікул ФОП можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Водночас єдиний соціальний внесок не скасовується і має сплачуватися у повному обсязі.
Як подати заяву
Для звільнення від сплати єдиного податку або військового збору потрібно подати окремі заяви у довільній формі.
У разі щорічної відпустки заява подається до дати її початку. За період тимчасової непрацездатності заяву необхідно подати до 20 числа місяця, що настає після завершення лікарняного, з обов’язковим додаванням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.
Заяву можна подати через Електронний кабінет у розділі «Листування з ДПС» або у паперовій формі безпосередньо до податкового органу за місцем реєстрації.
Важливе обмеження для ФОП
Отримувати дохід у період податкових канікул заборонено. Будь-який дохід у цей час вважається порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування та може мати відповідні податкові наслідки.
