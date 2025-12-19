Податкові канікули для ФОП: хто може скористатися Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Податкові канікули для ФОП: хто може скористатися

Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.

Про це пише Telegram-канал «Новини для ФОП».

Хто має право на податкові канікули

Право на податкові канікули мають ФОП 1 і 2 групи, які не використовують найману працю.

Звільнення від сплати податків можливе на період щорічної відпустки або на час хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Які податки можна не сплачувати

На період податкових канікул ФОП можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Водночас єдиний соціальний внесок не скасовується і має сплачуватися у повному обсязі.

Як подати заяву

Для звільнення від сплати єдиного податку або військового збору потрібно подати окремі заяви у довільній формі.

У разі щорічної відпустки заява подається до дати її початку. За період тимчасової непрацездатності заяву необхідно подати до 20 числа місяця, що настає після завершення лікарняного, з обов’язковим додаванням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Заяву можна подати через Електронний кабінет у розділі «Листування з ДПС» або у паперовій формі безпосередньо до податкового органу за місцем реєстрації.

Важливе обмеження для ФОП

Отримувати дохід у період податкових канікул заборонено. Будь-який дохід у цей час вважається порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування та може мати відповідні податкові наслідки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що фізичні особи — підприємці можуть зазначати будь-яку кількість дозволених видів діяльності, не порушуючи вимог податкового законодавства.

Згідно з Податковим кодексом, реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання зазначає обрані види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010. Класифікацію видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010 затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.