Податкові канікули для ФОП: хто може скористатися

Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.
Про це пише Telegram-канал «Новини для ФОП».

Хто має право на податкові канікули

Право на податкові канікули мають ФОП 1 і 2 групи, які не використовують найману працю.
Звільнення від сплати податків можливе на період щорічної відпустки або на час хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Які податки можна не сплачувати

На період податкових канікул ФОП можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Водночас єдиний соціальний внесок не скасовується і має сплачуватися у повному обсязі.

Як подати заяву

Для звільнення від сплати єдиного податку або військового збору потрібно подати окремі заяви у довільній формі.
У разі щорічної відпустки заява подається до дати її початку. За період тимчасової непрацездатності заяву необхідно подати до 20 числа місяця, що настає після завершення лікарняного, з обов’язковим додаванням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.
Заяву можна подати через Електронний кабінет у розділі «Листування з ДПС» або у паперовій формі безпосередньо до податкового органу за місцем реєстрації.

Важливе обмеження для ФОП

Отримувати дохід у період податкових канікул заборонено. Будь-який дохід у цей час вважається порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування та може мати відповідні податкові наслідки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що фізичні особи — підприємці можуть зазначати будь-яку кількість дозволених видів діяльності, не порушуючи вимог податкового законодавства.
Згідно з Податковим кодексом, реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання зазначає обрані види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010. Класифікацію видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010 затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.
Альона Лістунова
