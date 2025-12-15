Скільки КВЕДів може мати ФОП на єдиному податку — пояснення податкової Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Скільки КВЕДів може мати ФОП на єдиному податку — пояснення податкової

Фізичні особи — підприємці можуть зазначати будь-яку кількість дозволених видів діяльності, не порушуючи вимог податкового законодавства.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Згідно з Податковим кодексом, реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання зазначає обрані види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010. Класифікацію видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010 затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.

Внесення КВЕДів до реєстру платників єдиного податку

Згідно з п. 299.7 ст. 299 ПКУ до реєстру платників єдиного податку, зокрема, вносяться відомості про види господарської діяльності платника.

На підставі поданої фізичною особою підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру вносяться дані про види господарської діяльності за умови, що такі види дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Водночас Податковий кодекс України не встановлює обмежень щодо кількості видів діяльності, які фізична особа підприємець може внести до реєстру платників єдиного податку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна служба статистики ухвалила нову редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Як пояснив податковий консультант Михайло Смокович, це не повне скасування, а лише перехід на європейські стандарти. «І в нас буде не класифікатор КВЕДів, а класифікатор NACE 2.1-UA, який має запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою», — зазначив Смокович.

Передбачається, що NACE 2.1-UA допоможе:

гармонізувати українську статистику з європейськими стандартами;

адаптувати систему до NACE Rev. 2.1, що діє в країнах Європейського Союзу;

підвищити точність економічних показників.

Новою системою користуватимуться юридичні особи та їх філії, ФОПи на спрощеній та загальній системі, представництва іноземних компаній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.