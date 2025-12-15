Активність авторинку за регіонами: де купують більше Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Активність авторинку за регіонами: де купують більше

У листопаді автомобільний ринок України фактично поділився на 3 різні сегменти. Внутрішній ринок дедалі активніше переходить в онлайн, імпорт тримається на західних кордонах, а продажі нових авто демонструють концентрацію фінансів у столиці.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Експерт авторинку Остап Новицький зазначає, що листопадова регіональна статистика підсвічує 3 ключові тенденції. Перша з них полягає у перевазі цифрових сервісів над бюрократичними процедурами. Частка Дії на рівні 25% внутрішнього ринку свідчить про стабільне зростання довіри до цифрових рішень і попит на комфорт.

Друга тенденція стосується логістичного розподілу ролей. Західні області, зокрема Львівська, Волинська та Рівненська, фактично працюють як великий хаб для імпорту автомобілів, забезпечуючи ними інші регіони країни.

Третій тренд пов’язаний з фінансовою централізацією. Дані щодо продажів нових авто показують, що основні фінансові ресурси зосереджені у Києві. Розрив між столицею та регіонами залишається значним. Якщо на вторинному ринку активність розподіляється відносно рівномірно, то нові автомобілі з салонів переважно залишаються привілеєм мешканців великих міст, насамперед Києва, навіть з урахуванням лізингу та державних установ.

Внутрішній ринок

Послуга перереєстрації автомобілів у застосунку Дія продовжує нарощувати частку. Близько 25% усіх угод купівлі-продажу вживаних авто відбуваються онлайн. За обсягами це означає, що так звана цифрова область уже вдвічі перевищує фізичний Київ. Українці дедалі частіше обирають швидкість оформлення та відсутність черг.

Якщо ж аналізувати операції, проведені через сервісні центри МВС, перше місце традиційно посідає Київ. Далі з помітним відривом ідуть Дніпропетровська область, Одеська область та Київська область. П’ятірку лідерів замикає Львівська область.

Імпорт вживаних авто

У сегменті імпорту вживаних автомобілів регіональна картина змінюється. Вирішальну роль тут відіграє логістика. Беззаперечним лідером залишається Львівська область, яка є основними воротами для європейського та американського імпорту через Європу. Саме тут проходить митне оформлення і первинну реєстрацію значна частина привезених автомобілів.

Київ посідає 2 місце, виступаючи ключовим споживачем імпортованих авто. Далі у статистиці домінують прикордонні та логістичні регіони, зокрема Київська, Рівненська та Волинська області. Через них проходять основні маршрути постачання вживаних іномарок, і місцевий бізнес активно задіяний у цьому процесі. Південні та східні регіони, зокрема Одеса і Дніпро, у цьому сегменті поступаються західним областям.

Нові авто

Київ акумулює майже 40% усіх продажів нових авто в Україні. Фактично майже кожен 2-й новий автомобіль купується у столиці.

Інші області суттєво відстають. Дніпропетровська область, Київська область, Львівська область та Одеська область демонструють стабільні обсяги продажів, однак навіть сукупно не можуть зрівнятися зі столицею за кількістю проданих нових авто.

