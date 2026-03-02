0 800 307 555
Українці розповіли, як готують житло до можливих відключень світла

Майже половина українців планують енергозберігаючі рішення для житла
Майже половина українців планують енергозберігаючі рішення для житла
Більшість українців не відчувають потреби додатково підзаряджати пристрої під час відключень електроенергії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.
Згідно з результатами дослідження, 61% опитаних повідомили, що їм достатньо наявних джерел живлення або заряду пристроїв. Водночас 39% респондентів зазначили, що потребують додаткової підзарядки, зокрема 29% підзаряджають пристрої на роботі.
На питання «Чи маєте потребу підзарядитися під час відключень?» відповіді розподілилися таким чином:
  • Ні, цілком вистачає заряду — 61%;
  • Так, підзаряджаюся на роботі — 29%;
  • Так, ходжу в пункти незламності — 6%;
  • Так, ходжу в кафе / коворкінги — 4%.

Плани щодо енергозберігаючих рішень

Rakuten Viber також дізнався, чи планують українці впроваджувати енергозберігаючі рішення на майбутнє, враховуючи досвід цієї зими. Близько половини опитаних (45%) планують оснащувати житло, а 27% — уже зробили все можливе. Водночас чверть респондентів (25%) не планують нічого робити.
Відповіді на питання «На досвіді цього року, чи плануєте впровадити якісь енергозберігаючі рішення на майбутнє?» розподілилися наступним чином:
  • Так, буду щось робити для своєї домівки — 45%;
  • Вже зробив (ла) усе можливе — 27%;
  • Ні, якось та й буде — 21%;
  • Ні, очікую на покращення — 4%;
  • Так — планую релокуватися — 3%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.
