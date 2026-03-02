Українці розповіли, як готують житло до можливих відключень світла
Більшість українців не відчувають потреби додатково підзаряджати пристрої під час відключень електроенергії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.
Згідно з результатами дослідження, 61% опитаних повідомили, що їм достатньо наявних джерел живлення або заряду пристроїв. Водночас 39% респондентів зазначили, що потребують додаткової підзарядки, зокрема 29% підзаряджають пристрої на роботі.
На питання «Чи маєте потребу підзарядитися під час відключень?» відповіді розподілилися таким чином:
- Ні, цілком вистачає заряду — 61%;
- Так, підзаряджаюся на роботі — 29%;
- Так, ходжу в пункти незламності — 6%;
- Так, ходжу в кафе / коворкінги — 4%.
Плани щодо енергозберігаючих рішень
Rakuten Viber також дізнався, чи планують українці впроваджувати енергозберігаючі рішення на майбутнє, враховуючи досвід цієї зими. Близько половини опитаних (45%) планують оснащувати житло, а 27% — уже зробили все можливе. Водночас чверть респондентів (25%) не планують нічого робити.
Відповіді на питання «На досвіді цього року, чи плануєте впровадити якісь енергозберігаючі рішення на майбутнє?» розподілилися наступним чином:
- Так, буду щось робити для своєї домівки — 45%;
- Вже зробив (ла) усе можливе — 27%;
- Ні, якось та й буде — 21%;
- Ні, очікую на покращення — 4%;
- Так — планую релокуватися — 3%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що попит на портативні зарядні станції в Україні залишається високим після масових відключень електроенергії. Водночас аналіз цін свідчить, що купівля такого обладнання за кордоном може бути суттєво дешевшою. У деяких випадках економія перевищує 60%.
