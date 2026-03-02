Де найвище зростання кількості вакансій у ЄС (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Вакансії в ЄС

Європейський ринок праці на початку 2026 року залишається відносно сильним, з рекордними рівнями зайнятості, незважаючи на економічний спад та глобальну нестабільність.

Однак, незважаючи на загальну стійкість ринку, деякі сектори шукають працівників і намагаються заповнити прогалини, що залишилися ще внаслідок пандемії COVID-19.

виробничого сектору зріс найбільше — на 4,2%. Нові дані, опубліковані Євростатом , показують, що між 2019 роком, до пандемії, та 2023 роками, рівень вакансій серед працівників

Наступні за величиною рівні вакансій, за даними Євростату, були зафіксовані на посадах менеджера з продажу, маркетингу та розвитку (3%), продавців (2,8%), робітників транспорту та зберігання (2,5%) та інших працівників адміністративної підтримки (2,4%).

Однак не всі професії зазнали однакової тенденції: рівень вакансій у кількох секторах знизився за той самий період.

Читайте також Чи може Україна запровадити євро до вступу в ЄС

Найбільше скорочення

було зафіксовано серед техніків з біологічних наук (-2,6%), фахівців з баз даних та мереж (-1,7%), а також розробників та аналітиків програмного забезпечення (-1,5%).

Деякі експерти пояснюють спад у цих секторах частково зростанням автоматизації та штучного інтелекту. Хоча попит на спеціалізовані посади, наприклад, у сфері аналізу даних або генної терапії, залишається високим, того ж самого не можна сказати про фізичну працю або роботу, зосереджену виключно на дослідженнях.

Наприклад, хоча рівень вакансій для фахівців з баз даних та мереж знизився до 5,1%, він залишався значно вищим за середній показник для всіх професій, який становив 2,4%. Фактично, частка працівників, що працюють з базами даних та мережами, зросла на 0,2% між 2019 і 2023 роками.

Читайте також Які пенсії отримують чоловіки та жінки в ЄС

Щось подібне сталося з розробниками програмного забезпечення та аналітиками — сектором, який у 2023 році скоротився до 6,9%, але частка працівників якого, за даними Євростату, за цей час зросла на 0,5%.

І навпаки, в інших секторах, де рівень вакансій зріс, спостерігалося зменшення частки працівників. Це стосується працівників транспорту та зберігання (-0,2%) та продавців (-0,1%) між 2019 і 2023 роками.

Про це Нагадаємо, українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем.Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.

За її словами, хоча рівень інтеграції українців у ринок праці відрізняється залежно від країни, загальна тенденція є позитивною, а зайнятість українців у державах-членах зростає.

«Загальна ситуація така, що вони роблять внесок у ринок праці. І я думаю, що в майбутньому це буде ситуація, коли роботодавці в державах-членах хотітимуть їх утримати», — зауважила Йоганссон.

«У країнах, де проводили дослідження, наприклад у Чехії, з’ясували, що українці минулого року внесли вдвічі більше коштів, ніж держава витратила на соціальні виплати для них», — сказала спецпосланниця ЄС.

як знайти роботу в країнах ЄС, які прийняли найбільше українських біженців: Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії. Принагідно нагадаємо, Finance.ua писав які прийняли найбільше українських біженців: Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.