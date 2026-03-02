Працівники аварійних бригад почали отримувати виплати по 20 тисяч гривень Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Понад 4700 ремонтників отримають додаткові виплати від держави

Працівники аварійно-ремонтних бригад, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів та відновлення критичної інфраструктури, почали отримувати додаткові державні виплати.

Понад 4,7 тис. працівників — залізничників і співробітників підприємств тепло- та водопостачання — вже почали отримувати по 20 тис. грн додаткової державної підтримки. Йдеться про фахівців аварійно-відновлювальних бригад, які у січні ліквідовували наслідки обстрілів та відновлювали пошкоджену інфраструктуру.

Порядок виплат

Як повідомила Свириденко, Ощадбанк перерахував за січень кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників. Після цього підприємства нарахують доплати у розмірі 20 тис. грн безпосередньо на банківські рахунки працівників, які виконують ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів.

Аналогічні виплати передбачені також за лютий і березень.

Фінансування програми

Кулеба повідомив, що виплати здійснюються з резервного фонду державного бюджету.

Загалом на програму передбачено 246,4 млн грн, з яких:

94,5 млн грн — для працівників у сфері управління Міністерства розвитку громад та територій;

151,92 млн грн — для працівників паливно-енергетичного комплексу через Міністерство енергетики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що КП «Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників. Окрім того, виплатити додаткову грошову винагороду своїм робітникам мають керуючі компанії, «Київводоканал», «Київавтодор» та Київська служба порятунку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.