0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індексація пенсій з 1 березня: як розраховується підвищення

Особисті фінанси
127
Пенсія в Україні
Пенсія в Україні
Від 1 березня 2026 року в Україні стартувала індексація пенсій та страхових виплат. Це передбачено Рішенням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236. Як зазначають у Пенсійному Фонді, коефіцієнт індексації складає 1,121.

Як розрахували цей показник

Показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсії, щороку підвищують.
Його збільшують за спеціальною формулою: беруть 50% від зростання цін за минулий рік і 50% від зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (порівняно з попередніми трьома роками). Саме на основі цього коефіцієнта і перераховують пенсії відповідно до закону.

Формула розрахунку

Формула визначення такого коефіцієнта індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124:
К = (ЗСЦ + 3C3) x 50% /100% +1, де
  • ЗСЦ — показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);
  • ЗСЗ — показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (у відсотках).
За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2025 рік (грудень 2025 року до грудня 2024 року) становить 8,0%.
Читайте також
Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022−2024 роки — 15 057,09 грн, показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 16,11% ((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) х 100% - 100%).
Тому коефіцієнт індексації у 2026 році складає:
К= (8,0%+ 16,11%) x 50% /100% +1= 1,121
Раніше ми повідомляли, що частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсійний фондІндексація пенсій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems