Індексація пенсій з 1 березня: як розраховується підвищення

Від 1 березня 2026 року в Україні стартувала індексація пенсій та страхових виплат. Це передбачено Рішенням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236. Як зазначають у Пенсійному Фонді, коефіцієнт індексації складає 1,121.

Як розрахували цей показник

Показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсії, щороку підвищують.

Його збільшують за спеціальною формулою: беруть 50% від зростання цін за минулий рік і 50% від зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (порівняно з попередніми трьома роками). Саме на основі цього коефіцієнта і перераховують пенсії відповідно до закону.

Формула розрахунку

Формула визначення такого коефіцієнта індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + 3C3) x 50% /100% +1, де

ЗСЦ — показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);

ЗСЗ — показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (у відсотках).

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2025 рік (грудень 2025 року до грудня 2024 року) становить 8,0%.

Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022−2024 роки — 15 057,09 грн, показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 16,11% ((17 482,87 грн / 15 057,09 грн) х 100% - 100%).

Тому коефіцієнт індексації у 2026 році складає:

К= (8,0%+ 16,11%) x 50% /100% +1= 1,121

