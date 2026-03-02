0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meest Пошта змінює тарифи з 1 березня

Особисті фінанси
36
Meest Пошта оновлює тарифікацію
Meest Пошта оновлює тарифікацію
Із 1 березня 2026 року Meest Пошта запроваджує нову модель тарифікації внутрішніх відправлень. Це має зробити розрахунок вартості більш прозорим і зрозумілим для клієнтів.

Новий ваговий діапазон

Однією з головних змін стало виділення окремої вагової категорії для посилок від 2 до 5 кг. Раніше вони входили до ширшого діапазону.
У компанії пояснюють, що саме такі відправлення є одними з найпоширеніших, тож це оптимізує витрати для відправників.
Читайте також

Що ще змінилося

Ще одна зміна — збільшення суми автоматично включеного страхування. Тепер вона становить 500 грн замість 200 грн.
Meest Пошта також оновила підхід до тарифікації доставки в межах обласних центрів. Для таких відправлень запроваджено окремий тариф.
Водночас доставка до населених пунктів, які входять до міської агломерації, тепер розраховується за тими самими умовами, що й у межах самого міста — без додаткових надбавок.
Такокж тепер передбачена окрема тарифна сітка для відправлень через поштомати. Це має дати клієнтам більше гнучкості у виборі способу доставки та отримання посилок.
За матеріалами:
dev.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems