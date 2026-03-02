Meest Пошта змінює тарифи з 1 березня
Із 1 березня 2026 року Meest Пошта запроваджує нову модель тарифікації внутрішніх відправлень. Це має зробити розрахунок вартості більш прозорим і зрозумілим для клієнтів.
Новий ваговий діапазон
Однією з головних змін стало виділення окремої вагової категорії для посилок від 2 до 5 кг. Раніше вони входили до ширшого діапазону.
У компанії пояснюють, що саме такі відправлення є одними з найпоширеніших, тож це оптимізує витрати для відправників.
Що ще змінилося
Ще одна зміна — збільшення суми автоматично включеного страхування. Тепер вона становить 500 грн замість 200 грн.
Meest Пошта також оновила підхід до тарифікації доставки в межах обласних центрів. Для таких відправлень запроваджено окремий тариф.
Водночас доставка до населених пунктів, які входять до міської агломерації, тепер розраховується за тими самими умовами, що й у межах самого міста — без додаткових надбавок.
Такокж тепер передбачена окрема тарифна сітка для відправлень через поштомати. Це має дати клієнтам більше гнучкості у виборі способу доставки та отримання посилок.
