Укрпошта скасувала плату за повернення міжнародних посилок

Повернення міжнародних посилок відтепер безкоштовне

Укрпошта запровадила безкоштовне повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатами за кордоном. Нові правила поширюються на всі відправлення за межі України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Що змінилося

Тепер у разі, якщо міжнародна посилка не була вручена, її повернуть відправнику в Україну без додаткової оплати.

«Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин. У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику», — сказано в повідомленні.

Раніше вартість зворотної доставки могла становити в середньому від 30 до 100 доларів залежно від країни призначення та ваги відправлення.

Як пояснили в компанії, рішення стало можливим завдяки узгодженню з міжнародними партнерами в межах Всесвітнього поштового союзу, членом якого є Укрпошта. Співпраця дозволила переглянути підходи до міжнародної зворотної логістики та змінити умови повернення для українських відправників.

Що це означає для бізнесу і клієнтів

Для клієнтів нововведення означає відсутність повторної оплати у разі повернення посилки.

Для малого бізнесу та онлайн-продавців це зменшує фінансову невизначеність під час роботи з іноземними замовленнями, де витрати на логістику часто є одним із ключових факторів.

Як зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, компанія прагне підтримати український бізнес, який працює на зовнішніх ринках.

«Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми в Укрпошті хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав. Ми не лише залишаємо одні з найнижчих тарифів на ринку, а й скасовуємо оплату за повернення посилок, які не були отримані», — зазначив Смілянський.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що АТ «Укрпошта» планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки видачі посилок, які працюватимуть у кафе, магазинах та інших закладах сфери обслуговування.

