Ребрендинг «Укрпошти» спричинив хвилю критики в соцмережах: користувачі заявляли, що кошти, витрачені на оновлення бренду, доцільніше було б спрямувати на підвищення зарплат працівникам відділень. На цьому тлі СЕО компанії Ігор Смілянський публічно прокоментував ситуацію з оплатою праці та навів конкретні цифри щодо доходів у компанії.
Передісторія
Як ми повідомляли раніше, 2 лютого «Укрпошта» презентувала оновлений бренд з нагоди 32-річчя компанії. Айдентику розробила українська агенція Spiilka Design Büro.
Згодом у публічному просторі з’явилася інформація про вартість ребрендингу. Згідно з даними ProZorro, спочатку компанія планувала витратити на підготовку брендбука понад 1,2 млн грн, однак у підсумку уклала договір на суму понад 639 000 грн.
Це викликало активну дискусію в соцмережах. Користувачі звертали увагу на сервісні проблеми «Укрпошти» та наголошували, що ці кошти логічніше було б спрямувати на підвищення зарплат працівникам, зокрема у відділеннях і серед листонош.
Мінімальна зарплата в «Укрпошті»
У відповідь на критику Ігор Смілянський підтвердив, що в компанії є працівники, які отримують мінімальну заробітну плату — 8 650 грн на місяць. Йдеться переважно про листонош у сільській місцевості.
Водночас він наголосив, що ця сума є базовою оплатою «за сам факт приходу на роботу», а основний дохід формується за рахунок премій за конкретні послуги:
- 3 грн — за кожну доставлену пенсію,
- 5 грн — за кожне оформлення передплати газет;
- 50 коп. — за кожну доставлену газету,
- 25 коп. — за кожен лист чи рахунок на сплату комунальних платежів.
«І, звісно, 5% від суми продажів. Тобто хто має обсяги, той має гарну премію», — написав Смілянський.
Чому зарплати листонош складно підвищувати
СЕО «Укрпошти» пояснив, що сегмент послуг, які надають листоноші, щороку скорочується на 10−15%. Йдеться про листи, газети та доставку пенсій — тенденція характерна не лише для України, а й для більшості країн світу.
У таких умовах поштові оператори в Європі отримують значні державні субсидії. Для прикладу він навів Польщу, Бельгію та Францію, де щорічна підтримка сягає 120−500 млн євро на рік.
Натомість «Укрпошта», за його словами, не отримує бюджетних дотацій, а навпаки — сплачує податки. За останній період компанія перерахувала до бюджету понад 3 млрд грн.
«Що отримує Укрпошта з бюджету? Нуль… Укрпошта не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо», — зазначає Смілянський.
Зарплати в містах: без «мінімалки»
Окремо СЕО зупинився на оплаті праці у міських відділеннях. За його словами, у Києві, наприклад, начальники відділень можуть отримувати понад 30 тис. грн на місяць — залежно від обсягів роботи. Оператори та керівники відділень також отримують премії за кожну прийняту і видану посилку чи лист, проведені платежі та за якість обслуговування клієнтів. Останнє вимірюється через опитування, а згодом має з’явитися і в застосунку.
Боротьба за персонал і додаткові бонуси
Смілянський визнав, що компанія має проблеми з укомплектуванням персоналу, особливо у великих містах. Щоб залучити працівників, у Києві на перший квартал 2026 року запроваджують бонус — 5 тис. грн при прийомі на роботу для нових начальників і операторів відділень.
Також «Укрпошта» фінансує соціальні програми для працівників. Зокрема, у 2025 році понад 18 млн грн спрямували на літній відпочинок дітей співробітників.
СЕО окремо підкреслив, що всі наведені суми — це офіційна «біла» зарплата за 40-годинний робочий тиждень із оплачуваними відпустками та можливістю гнучкого графіка.
