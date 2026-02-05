Відстрочка лише через ЦНАП: кому доведеться прийти особисто Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Відстрочка тільки через ЦНАП

В Україні оновили підходи до оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частина військовозобов’язаних тепер може подати заяву лише особисто через ЦНАП, навіть якщо раніше користувалися цифровими сервісами.

Йдеться про категорії громадян, для яких автоматичне продовження або подання онлайн наразі не передбачене. У таких випадках електронні інструменти не замінюють особисту присутність заявника, пише Стіна.

Обов’язково звернутися до ЦНАП мають:

батьки або опікуни, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

усиновлювачі та законні представники дітей-сиріт;

військовозобов’язані до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки;

окремі інші категорії у випадках, прямо визначених законодавством. У цих ситуаціях саме ЦНАП виступає точкою прийому документів, але рішення ухвалює не він.

Яка роль ЦНАП і хто приймає остаточне рішення

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють: ЦНАП виконує технічну функцію. Адміністратор: приймає заяву та пакет документів; сканує їх; передає через державні електронні системи, зокрема пов’язані з порталом Дія, до відповідного ТЦК.

Читайте також Стати на військовий облік тепер можна без ТЦК та ВЛК у Резерв+

Остаточне рішення

РІшення щодо надання або відмови у відстрочці ухвалює саме територіальний центр комплектування. Сам ЦНАП не має повноважень ані погоджувати, ані відмовляти — він лише передає документи і видає результат.

Чому важлива особиста подача

Подати заяву через родичів, знайомих чи адвоката не можна — закон вимагає особистої присутності заявника. Людина несе відповідальність за повноту і достовірність поданих даних.

Читайте також Юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік у 2026 році

Якщо в документах є помилки або чогось бракує, заяву можуть не задовольнити. У такому разі процедуру доведеться проходити повторно, вже з виправленим пакетом документів.

Документи

Перед візитом до ЦНАП потрібно підготувати:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документи, що підтверджують підставу для відстрочки (довідки, свідоцтва, рішення суду тощо);

актуальну електронну пошту — саме туди можуть надходити повідомлення у разі відмови.

Після реєстрації звернення система перевіряє, чи немає вже іншої заявки на розгляді. Якщо людина не перебуває на військовому обліку, процес зупиняється до моменту взяття на облік у відповідному ТЦК.

У разі позитивного рішення інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі. ЦНАП повідомляє заявника про готовність результату та може видати оновлений паперовий документ.

Якщо ж ухвалено відмову, людина отримує електронне повідомлення з поясненням причин. Таке рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.