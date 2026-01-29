Стати на військовий облік тепер можна без ТЦК та ВЛК у Резерв+ Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

Онлайн-постановка на облік доступна лише для осіб, які роблять це вперше.

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зробити це можна у застосунку Резерв+.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Хто може стати на облік онлайн

Онлайн-постановка на облік доступна лише для осіб, які роблять це вперше. Скористатися сервісом можуть:

юнаки 2009 року народження — лише до 31 липня;

чоловіки 18−59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:

— раніше не стояли на обліку;

— мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Для осіб, які були зняті з військового обліку, а також для жінок, постановка на облік здійснюється виключно під час особистого звернення до ТЦК та СП.

Як стати на облік у Резерв+

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до актуальної версії. Авторизуватися в застосунку. Обрати функцію «Стати на облік». Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17−24 років або «Військовозобов'язаний» — для чоловіків 25−59 років.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача. Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

подання та зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та штрафи;

оновлення Резерв ID;

оновлення та отримання даних;

отримання відстрочки чи бронювання;

⁠⁠отримання електронного направлення на ВЛК.

Також у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.