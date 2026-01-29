0 800 307 555
Стати на військовий облік тепер можна без ТЦК та ВЛК у Резерв+

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зробити це можна у застосунку Резерв+.
Про це повідомляє Міністерство оборони.

Хто може стати на облік онлайн

Онлайн-постановка на облік доступна лише для осіб, які роблять це вперше. Скористатися сервісом можуть:
  • юнаки 2009 року народження — лише до 31 липня;
  • чоловіки 18−59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
— раніше не стояли на обліку;
— мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Для осіб, які були зняті з військового обліку, а також для жінок, постановка на облік здійснюється виключно під час особистого звернення до ТЦК та СП.

Як стати на облік у Резерв+

Щоб скористатися сервісом, необхідно:
  1. Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до актуальної версії.
  2. Авторизуватися в застосунку.
  3. Обрати функцію «Стати на облік».
  4. Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17−24 років або «Військовозобов'язаний» — для чоловіків 25−59 років.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача. Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
  • подання та зняття з розшуку;
  • порушення правил військового обліку та штрафи;
  • оновлення Резерв ID;
  • оновлення та отримання даних;
  • отримання відстрочки чи бронювання;
  • ⁠⁠отримання електронного направлення на ВЛК.
Також у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониРезерв+ТЦК
