Стати на військовий облік тепер можна без ТЦК та ВЛК у Резерв+
Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зробити це можна у застосунку Резерв+.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Хто може стати на облік онлайн
Онлайн-постановка на облік доступна лише для осіб, які роблять це вперше. Скористатися сервісом можуть:
- юнаки 2009 року народження — лише до 31 липня;
- чоловіки 18−59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
— раніше не стояли на обліку;
— мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Для осіб, які були зняті з військового обліку, а також для жінок, постановка на облік здійснюється виключно під час особистого звернення до ТЦК та СП.
Як стати на облік у Резерв+
Щоб скористатися сервісом, необхідно:
- Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до актуальної версії.
- Авторизуватися в застосунку.
- Обрати функцію «Стати на облік».
- Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17−24 років або «Військовозобов'язаний» — для чоловіків 25−59 років.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача. Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- подання та зняття з розшуку;
- порушення правил військового обліку та штрафи;
- оновлення Резерв ID;
- оновлення та отримання даних;
- отримання відстрочки чи бронювання;
- отримання електронного направлення на ВЛК.
Також у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.
