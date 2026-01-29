Нові правила бронювання: що зміниться з лютого Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

З 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації.

З 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони.

Про це повідомила адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро «Олени Хоменко» в ефірі Українського Радіо.

Мінімальна зарплата для бронювання

З 1 лютого 2026 року мінімальний поріг заробітної плати для бронювання працівників становитиме 21 617 грн. Саме такий рівень доходу є обов’язковою умовою для всіх працівників критичних підприємств і підприємств оборонної сфери.

Раніше мінімальна заробітна плата для бронювання складала 20 тис. грн.

До основних умов бронювання належать:

рівень заробітної плати не нижче 21 617 грн;

відсутність заборгованості з ЄСВ та податків;

відповідність регіональним критеріям, які встановлюються окремо в кожній області.

Підприємства оборонної промисловості отримують статус критичних автоматично та можуть бронювати до 100% працівників. У приватному секторі перевірка критеріїв є більш жорсткою, а строк дії статусу критичності залежить від конкретного підприємства.

Прискорення процедур

Оновлені правила також передбачають суттєве скорочення строків розгляду заяв на бронювання. Якщо раніше розгляд міг тривати до трьох діб, то тепер рішення ухвалюється протягом 24 годин.

Зміни торкнулися й процедури поновлення бронювання. Якщо раніше повторно подати заявку після відмови можна було лише через п’ять днів, то тепер це дозволено зробити одразу.

Бронювання здійснюється через застосунок «Дія» та передбачає автоматичне зарахування працівника на спеціальний облік у системі «Оберіг».

Наступним кроком має стати вдосконалення механізму бронювання для працівників оборонної промисловості та критичних підприємств, щодо яких тривають розшукові заходи.

Паперові документи залишаються обов’язковими

Попри цифровізацію процесів, наявність даних в електронних реєстрах не звільняє працівника від обов’язку мати при собі паперові документи.

У разі технічних збоїв або аварійних відключень працівник повинен мати:

витяг із системи «Резерв» з актуальними даними;

довідку про працевлаштування;

документи, що підтверджують статус критичності підприємства.

Ризики у разі втрати статусу бронювання

Якщо статус заброньованої особи зникає в електронних системах, це тягне за собою юридичні наслідки. Зокрема, бронювання зникає в додатку «Резерв», і військовозобов’язаний може бути призваний будь-яким ТЦК на території України.

Зазвичай оновлення даних в електронних реєстрах займає від однієї до трьох діб, однак у цей період зберігаються ризики мобілізації.

