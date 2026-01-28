Які робітничі професії були найзатребуванішими в Україні у 2025 році Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Які робітничі професії були найзатребуванішими в Україні у 2025 році

Державна служба зайнятості розповіла про найпопулярніші вакансії у трьох професійних розділах: кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування і машин, а також найпростіші професії.

Загалом ці напрями об’єднали майже 204 тис. вакансій, тоді як роботу в них шукали близько 190 тис. осіб.

Кваліфіковані робітники з інструментом

До цього розділу входить 1367 професій. Упродовж року Державна служба зайнятості пропонувала тут 57 тис. вакансій, тоді як роботу шукали близько 47 тис. осіб.

Найбільш затребуваною серед роботодавців була професія швачки, таких вакансій відкривали 5,8 тис. разів. Далі йшли слюсарі-ремонтники (3,5 тис. вакансій) та електромонтери з ремонту й обслуговування устаткування (майже 2,7 тис.).

Серед інших популярних пропозицій роботодавців: пекарі, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, електрогазозварники, слюсарі-сантехніки та слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів.

Попит із боку шукачів роботи загалом відповідав структурі вакансій. Найчастіше українці цікавилися роботою швачки (5,2 тис. запитів), слюсаря-ремонтника (2,7 тис.) та пекаря (майже 2,2 тис.). Також у переліку популярних професій були електрогазозварники, малярі, кравці та працівники з комплексного обслуговування будівель.

Робітники з обслуговування та експлуатації устаткування і машин

Цей розділ є найбільшим за кількістю спеціальностей — 3397 професій. У 2025 році тут було відкрито майже 78 тис. вакансій, тоді як роботу шукали близько 69 тис. осіб.

Абсолютним лідером за кількістю пропозицій стала посада водія автотранспортних засобів — майже 18 тис. вакансій. Значний попит також фіксувався на операторів котелень (11,5 тис. вакансій) та машиністів і кочегарів котельних (понад 10 тис.).

Серед інших популярних професій: трактористи, оператори автозаправних станцій, оператори верстатів з програмним керуванням та токарі.

Шукачі роботи найактивніше цікавилися вакансіями водіїв (15 тис. запитів), операторів котелень (8,5 тис.) та машиністів і кочегарів котельних (6,7 тис.). Також стабільний попит зберігався на професії трактористів, лаборантів хімічного аналізу, машиністів насосних установок, операторів АЗС та дорожніх робітників.

Найпростіші професії

У цьому розділі налічується 502 професії. Протягом року роботодавці подали понад 69 тис. вакансій, тоді як роботу шукали близько 74 тис. осіб.

Найчастіше роботодавці потребували підсобних робітників — понад 19 тис. вакансій. Друге місце посіли прибиральники службових приміщень (майже 12 тис. пропозицій), третє — вантажники (приблизно 4,9 тис.).

Також стабільний попит зберігався на двірників, укладальників-пакувальників, сторожів, робітників з благоустрою та кухонних працівників.

Зі свого боку, шукачі роботи найчастіше цікавилися вакансіями підсобних робітників (25 тис. запитів) та прибиральників службових приміщень (понад 14 тис.). Високим залишався інтерес до професій укладальника-пакувальника, сторожа, робітника з благоустрою, кухонного працівника, двірника та вантажника.

