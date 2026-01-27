0 800 307 555
Від сортувальника діамантів до петрографа: рідкісні професії на українському ринку праці

Фахівець виготовляє ювелірні вироби.
Державна служба зайнятості продовжує знайомити українців із різноманіттям професій на ринку праці. В Україні офіційно налічується понад 9 тисяч професій, однак значна частина з них залишається маловідомою. Йдеться про спеціальності, про існування яких багато хто навіть не здогадується.

Дегоржер

Дегоржер — вузькоспеціалізована професія з категорії кваліфікованих робітників з інструментом, яка поступово зникає. Такий фахівець займається ремюажем і дегоржажем — очищенням шампанського від осаду дріжджів.
Через автоматизацію процесів дегоржери нині працюють переважно на окремих виробництвах, зокрема на елітарних виноробнях, де виготовляють дорогі марки ігристих вин.

Ламач поду

Ламач поду належить до професій з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування. Йдеться про робітника, який обслуговує установки з виробництва скла та кераміки.
«Під» або «подина» — це дно печі для плавлення скла. Після завершення виробничого циклу такий фахівець очищає горни від залишків скла, готуючи обладнання до наступного етапу роботи.

Марироб

Марироб — професія з групи кваліфікованих робітників з інструментом, яка належить до підкатегорії м’ясників і постачальників риби. Назва походить від слів «маринування» та «робітник».
Фахівець займається обробкою, підготовкою, маринуванням і консервацією м’яса та риби. У багатьох випадках професія поєднує функції переробника і постачальника продукції, тому марироби працюють у сфері торгівлі та харчової переробки.

Петрограф

Петрограф належить до групи професіоналів. Петрографія є розділом петрології — напряму геології, що вивчає гірські породи.
Такі фахівці досліджують мінеральний і хімічний склад порід, а також умови їх утворення. Найчастіше петрографи працюють у наукових установах, закладах освіти або у сфері геологорозвідки.

Сортувальник діамантів

Сортувальник діамантів — висококваліфікована професія з підкласу ювелірів і робітників, які працюють з дорогоцінними металами та камінням.
Такий фахівець оцінює діаманти за міжнародними стандартами, визначаючи їх колір, чистоту, огранювання, розмір і вагу. Сортувальники співпрацюють з міжнародними гемологічними лабораторіями, зокрема GIA, HRD та IGI, які здійснюють офіційну сертифікацію коштовного каміння.
Альона Лістунова
