Польща змінює умови призначення 800 Плюс для українців

Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть отримувати від ZUS грошову допомогу на дітей 800 Плюс

З нового періоду виплат у Польщі змінюються правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR.

Про це пише inpoland.

Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб.

Кого стосуються нові правила

Згідно з поправками до спецзакону, право на 800 Plus матимуть лише ті українці зі статусом UKR, які працюють у Польщі та сплачують податки. Виплату для чинних отримувачів буде припинено 31 січня 2026 року.

Щоб продовжити отримання допомоги, з 1 лютого 2026 року потрібно подати нову заяву на період 2025/2026 років.

Які документи потрібно подати

ZUS повідомляє, що до заяв, поданих з 1 лютого 2026 року, необхідно вказати або додати:

номер PESEL заявника та дитини;

інформацію про перетин кордону;

підтвердження легального перебування в Польщі;

підтвердження професійної діяльності;

підтвердження того, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.

Також у заяві з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.

Вимоги до роботи та доходу

Право на допомогу здебільшого залежатиме від того, чи працював заявник у попередньому місяці. ZUS перевірятиме ці дані через страхові реєстри, і в більшості випадків додаткові довідки не знадобляться.

До професійної діяльності зараховуються, зокрема:

робота за трудовим договором або договором доручення;

ведення підприємницької діяльності;

отримання стипендії (спортивної або докторської);

допомога по безробіттю;

навчання зі стипендією.

Для більшості заявників мінімальний дохід має становити не менше 50% мінімальної зарплати. Для окремих груп, зокрема підприємців-початківців, цей поріг становитиме 30% мінімальної зарплати.

Хто звільняється від вимоги працювати

Вимога щодо працевлаштування не застосовується до:

батьків дітей з інвалідністю;

осіб, які подають заяву на дитину — громадянина Польщі.

Обов’язкова освіта і проживання в Польщі

Допомога 800 Plus для дітей українських біженців надається лише за умови, що дитина відвідує польську школу або дитячий садок. Також обов’язковим є фактичне проживання заявника та дитини в Польщі.

У виняткових випадках, наприклад при відтермінуванні обов’язкового навчання, знадобиться відповідна довідка.

Коли виплату можуть зупинити

ZUS має право призупинити виплату, якщо виникнуть сумніви щодо:

проживання заявника в Польщі;

професійної активності батьків;

участі дитини в польській системі освіти.

Ця інформація перевірятиметься щомісяця.

Що зміниться для інших іноземців

З 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо професійної діяльності будуть запроваджені і для громадян країн поза ЄС та ЄАВТ, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці.

Детальні роз’яснення ZUS обіцяє опублікувати на своєму офіційному сайті найближчим часом.

