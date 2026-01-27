0 800 307 555
Польща змінює умови призначення 800 Плюс для українців

Особисті фінанси
Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть отримувати від ZUS грошову допомогу на дітей 800 Плюс
З нового періоду виплат у Польщі змінюються правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR.
Про це пише inpoland.
Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб.

Кого стосуються нові правила

Згідно з поправками до спецзакону, право на 800 Plus матимуть лише ті українці зі статусом UKR, які працюють у Польщі та сплачують податки. Виплату для чинних отримувачів буде припинено 31 січня 2026 року.
Щоб продовжити отримання допомоги, з 1 лютого 2026 року потрібно подати нову заяву на період 2025/2026 років.

Які документи потрібно подати

ZUS повідомляє, що до заяв, поданих з 1 лютого 2026 року, необхідно вказати або додати:
  • номер PESEL заявника та дитини;
  • інформацію про перетин кордону;
  • підтвердження легального перебування в Польщі;
  • підтвердження професійної діяльності;
  • підтвердження того, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.
Також у заяві з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.

Вимоги до роботи та доходу

Право на допомогу здебільшого залежатиме від того, чи працював заявник у попередньому місяці. ZUS перевірятиме ці дані через страхові реєстри, і в більшості випадків додаткові довідки не знадобляться.
До професійної діяльності зараховуються, зокрема:
  • робота за трудовим договором або договором доручення;
  • ведення підприємницької діяльності;
  • отримання стипендії (спортивної або докторської);
  • допомога по безробіттю;
  • навчання зі стипендією.
Для більшості заявників мінімальний дохід має становити не менше 50% мінімальної зарплати. Для окремих груп, зокрема підприємців-початківців, цей поріг становитиме 30% мінімальної зарплати.

Хто звільняється від вимоги працювати

Вимога щодо працевлаштування не застосовується до:
  • батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб, які подають заяву на дитину — громадянина Польщі.

Обов’язкова освіта і проживання в Польщі

Допомога 800 Plus для дітей українських біженців надається лише за умови, що дитина відвідує польську школу або дитячий садок. Також обов’язковим є фактичне проживання заявника та дитини в Польщі.
У виняткових випадках, наприклад при відтермінуванні обов’язкового навчання, знадобиться відповідна довідка.

Коли виплату можуть зупинити

ZUS має право призупинити виплату, якщо виникнуть сумніви щодо:
  • проживання заявника в Польщі;
  • професійної активності батьків;
  • участі дитини в польській системі освіти.
Ця інформація перевірятиметься щомісяця.

Що зміниться для інших іноземців

З 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо професійної діяльності будуть запроваджені і для громадян країн поза ЄС та ЄАВТ, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці.
Детальні роз’яснення ZUS обіцяє опублікувати на своєму офіційному сайті найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі планують встановити автоматичне продовження виплат 800 Плюс.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
