Польща змінює умови призначення 800 Плюс для українців
З нового періоду виплат у Польщі змінюються правила отримання допомоги 800 Plus для українців зі статусом UKR.
Про це пише inpoland.
Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб.
Кого стосуються нові правила
Згідно з поправками до спецзакону, право на 800 Plus матимуть лише ті українці зі статусом UKR, які працюють у Польщі та сплачують податки. Виплату для чинних отримувачів буде припинено 31 січня 2026 року.
Щоб продовжити отримання допомоги, з 1 лютого 2026 року потрібно подати нову заяву на період 2025/2026 років.
Які документи потрібно подати
ZUS повідомляє, що до заяв, поданих з 1 лютого 2026 року, необхідно вказати або додати:
- номер PESEL заявника та дитини;
- інформацію про перетин кордону;
- підтвердження легального перебування в Польщі;
- підтвердження професійної діяльності;
- підтвердження того, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі.
Також у заяві з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.
Вимоги до роботи та доходу
Право на допомогу здебільшого залежатиме від того, чи працював заявник у попередньому місяці. ZUS перевірятиме ці дані через страхові реєстри, і в більшості випадків додаткові довідки не знадобляться.
Читайте також
До професійної діяльності зараховуються, зокрема:
- робота за трудовим договором або договором доручення;
- ведення підприємницької діяльності;
- отримання стипендії (спортивної або докторської);
- допомога по безробіттю;
- навчання зі стипендією.
Для більшості заявників мінімальний дохід має становити не менше 50% мінімальної зарплати. Для окремих груп, зокрема підприємців-початківців, цей поріг становитиме 30% мінімальної зарплати.
Хто звільняється від вимоги працювати
Вимога щодо працевлаштування не застосовується до:
- батьків дітей з інвалідністю;
- осіб, які подають заяву на дитину — громадянина Польщі.
Обов’язкова освіта і проживання в Польщі
Допомога 800 Plus для дітей українських біженців надається лише за умови, що дитина відвідує польську школу або дитячий садок. Також обов’язковим є фактичне проживання заявника та дитини в Польщі.
У виняткових випадках, наприклад при відтермінуванні обов’язкового навчання, знадобиться відповідна довідка.
Коли виплату можуть зупинити
ZUS має право призупинити виплату, якщо виникнуть сумніви щодо:
- проживання заявника в Польщі;
- професійної активності батьків;
- участі дитини в польській системі освіти.
Ця інформація перевірятиметься щомісяця.
Що зміниться для інших іноземців
З 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо професійної діяльності будуть запроваджені і для громадян країн поза ЄС та ЄАВТ, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці.
Детальні роз’яснення ZUS обіцяє опублікувати на своєму офіційному сайті найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі планують встановити автоматичне продовження виплат 800 Плюс.
Поділитися новиною
Також за темою
Польща змінює умови призначення 800 Плюс для українців
До 700 тисяч гривень: Зеленський оновив систему президентських грантів для науковців
Від сортувальника діамантів до петрографа: рідкісні професії на українському ринку праці
Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго)
Київстар змінив умови продовження терміну дії номерів
Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати