У Польщі змінять правила подачі заяви на 800 Плюс Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

У Польщі змінять правила подачі заяви на 800 Плюс

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі планує змінити правила отримання допомоги 800 Плюс, щоб зменшити бюрократію для батьків і спростити сам процес оформлення виплат. Відповідний законопроєкт уже внесено до порядку денного законодавчих робіт уряду.

Про це пише inpoland.

Як це працює зараз

Нині допомога 800 Плюс призначається на розрахунковий рік, який триває з 1 червня до 31 травня наступного року.

Батьки або законні опікуни мають щороку подавати заяву:

з 15 лютого до 30 квітня — тоді виплати нараховують без перерви;

до 30 червня — у такому разі гроші виплатять із затримкою, але з компенсацією за попередні місяці.

Якщо заяву подати після 30 червня, ZUS все одно її прийме, але допомогу призначать лише з місяця подання — без компенсації.

Що пропонують змінити

Міністерство хоче скасувати обов’язок щорічного подання заяви на 800 Плюс.

Замість цього планують запровадити автоматичне продовження виплат на наступні періоди.

Як зазначають у відомстві, ідея полягає в тому, щоб:

заяву потрібно було подати один раз;

надалі право на допомогу поновлювалося автоматично, без додаткових дій з боку батьків;

виплати продовжувалися, якщо сімейна ситуація не змінилася.

На чому базуватиметься автоматичне поновлення

Автоматичне продовження виплат планують здійснювати на основі даних, які вже є в ZUS. Якщо ж у сім’ї відбудуться зміни (наприклад, у складі родини чи статусі опікунів), батьки зможуть самостійно оновити інформацію.

Читайте також Які українці в Польщі отримуватимуть 800 Плюс після 30 вересня

Якщо змін немає, повторно подавати заяву не доведеться — рішення ухвалюватимуть на підставі раніше поданих даних.

Коли можуть запрацювати нові правила

Міністерство пропонує уряду ухвалити законопроєкт у другій половині 2026 року. У такому разі нові правила отримання допомоги 800 Плюс можуть набути чинності з 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.