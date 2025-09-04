Які українці в Польщі отримуватимуть 800 Плюс після 30 вересня Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Які українці в Польщі отримуватимуть 800 Плюс після 30 вересня

Українці, які працюють у Польщі, а їхні діти навчаються у польських закладах освіти, отримуватимуть виплати за програмою 800 Плюс. Таку пропозицію підготувало ​​Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА), пише inpoland.

Читайте також Польща закриє притулки для більшості українських біженців

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик, «законопроект містить положення, які допоможуть уникнути хаосу після 30 вересня». Речниця МВСіА Кароліна Галецька повідомила, що законопроект має бути винесений на засідання уряду у вересні.

Щодо проєкту

Проєкт, розроблений МВСіА, передбачає, що виплата 800 Плюс для іноземців буде пов’язана з активністю заявника на ринку праці та навчанням дітей у польській школі.

Крім того запропоновані МВСіА положення дозволяють ZUS щомісяця перевіряти дані заявника в реєстрі Головного коменданта Прикордонної служби, щоб з’ясувати, чи виконав іноземець умови проживання на території Республіки Польща.

За результатами перевірки Установа соціального страхування або продовжить виплати, або скасує їх.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп:

пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі.

Подорожуйте за кордоном без турбот. Зелена Картка — ваш надійний захист. Замовляйте на Finance.ua вже зараз.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.