Польща закриє притулки для більшості українських біженців — Finance.ua

Польща закриє притулки для більшості українських біженців Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Польща закриє притулки для більшості українських біженців

Уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для воєнних мігрантів з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрівПольщі у вівторок, пише Польське радіо

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З 1 листопада 2025 року у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп:

Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

«Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений», — сказав він.

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Як нині

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі.

Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в’їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма «Разом до незалежності». Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Наприклад, у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб. Доступних місць ще понад 1000.

Нагадаємо , майже 80% активних індивідуальних підприємств, зареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% ФОП керують особи з громадянством білорусі — за даними Польського економічного інституту (PIE).

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг.

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