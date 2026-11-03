Уряд працює над усуненням адміністративних перешкод, які заважають постраждалим від Чорнобильської катастрофи отримувати належні пенсійні доплати.

Про це повідомляє Мінсоцполітики

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Насамперед ідеться про громадян, які не можуть документально підтвердити своє проживання на радіоактивно забруднених територіях у 1986−1992 роках.

Через відсутність відповідних відомостей вони стикаються з труднощами в реалізації права на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2 595 гривень.

Для розв’язання цієї проблеми у 2026 році Уряд запровадив спеціальний механізм підтвердження місця та періодів проживання на радіоактивно забруднених територіях. У восьми областях створено комісії, які встановлюють необхідні відомості для внесення до державних реєстрів. Механізм охоплює також випадки проживання в населених пунктах, які згодом були ліквідовані. У вересні термін його дії продовжили до 31 грудня 2026 року.

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Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час виїзного засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України і території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на жовтень 2026 року щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2 595 гривень отримували приблизно 106 тисяч непрацюючих пенсіонерів.

Право на неї мають громадяни зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення й відповідають іншим визначеним законодавством умовам.

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Збереження соціальних прав під час пенсійної реформи

Крім того, під час засідання Міністр представив урядові ініціативи щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, та розповів про заплановані зміни в їхньому пенсійному забезпеченні.

Мінсоцполітики України напрацювало пропозиції до законопроєкту про пенсійну реформу, які передбачають формування єдиної системи державних соціальних доплат. Ідеться про встановлення спільних підходів до їх призначення та виплати, зокрема для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Наразі міністерство проводить довгострокові фінансово-економічні розрахунки наслідків запропонованих змін.

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