Держбюджет вже недоотримав більше коштів, ніж прогнозувалось за рік
Доходи держбюджету відстають від плану
- імпортний ПДВ — 548,7 млрд грн;
- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 287 млрд грн. До цієї суми входить військовий збір за перше півріччя 2026 року. Із липня його зараховують до спеціального фонду та спрямовують виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ;
- ПДВ із вироблених в Україні товарів — 280,2 млрд грн (після вирахування відшкодованого ПДВ);
- податок на прибуток — 278,4 млрд грн;
- кошти Національного банку України — 146,1 млрд грн;
- імпортний акциз — 152,8 млрд грн;
- внутрішній акциз — 100,8 млрд грн;
- дивіденди та частина чистого прибутку господарських організацій — 58,9 млрд грн;
- ввізне мито — 53,8 млрд грн;
- рентна плата — 49,2 млрд грн.
За якими податками бюджет перевиконав план
- податок на прибуток підприємств на 32,9 млрд грн, або 13,4% більше за план;
- ПДФО на 5,9 млрд грн, або 2,1%;
- імпортний акциз на 4,7 млрд грн, або 3,2%;
- рентна плата на 1,9 млрд грн, або 4%.
- імпортний ПДВ — 47,5 млрд грн, або 8% від плану;
- ПДВ із вироблених в Україні товарів — 44,7 млрд грн, або 13,7%;
- внутрішній акциз — 29,8 млрд грн, або 22,8%;
- дивіденди та частина чистого прибутку господарських організацій — 9 млрд грн, або 13,3%;
- ввізне мито — 1 млрд грн, або 1,9%.
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На що держава спрямовує бюджетні кошти
- оборона — 2,2 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду;
- погашення внутрішнього та зовнішнього боргу — 487,4 млрд грн;
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) — 380,5 млрд грн;
- обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу — 305,8 млрд грн;
- програма медичних гарантій і скринінг здоров’я — 161 млрд грн;
- заробітні плати вчителів шкіл (освітня субвенція та доплати педагогам) — 130,4 млрд грн;
- базова та додаткові дотації — 52,8 млрд грн.
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