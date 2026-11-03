Держбюджет вже недоотримав більше коштів, ніж прогнозувалось за рік

За підсумками січня-жовтня 2026 року доходи загального фонду державного бюджету України виявилися на 73,7 млрд грн меншими за заплановані. Раніше уряд прогнозував, що за весь рік недонадходження становитимуть близько 70 млрд грн.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної ради, народна депутатка Роксолана Підласа.

Доходи держбюджету відстають від плану

За 10 місяців 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн грн без урахування міжнародних грантів. Відставання від плану за звітний період становить 73,7 млрд грн.

Понад три четвертих з яких (56,2 млрд грн) не надійшли саме в серпні-жовтні 2026 року. Основні причини — інтенсифікація російських ударів по бізнесу та заблоковані морські порти.

Основними джерелами наповнення загального фонду держбюджету залишаються:

імпортний ПДВ — 548,7 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 287 млрд грн. До цієї суми входить військовий збір за перше півріччя 2026 року. Із липня його зараховують до спеціального фонду та спрямовують виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ;

ПДВ із вироблених в Україні товарів — 280,2 млрд грн (після вирахування відшкодованого ПДВ);

податок на прибуток — 278,4 млрд грн;

кошти Національного банку України — 146,1 млрд грн;

імпортний акциз — 152,8 млрд грн;

внутрішній акциз — 100,8 млрд грн;

дивіденди та частина чистого прибутку господарських організацій — 58,9 млрд грн;

ввізне мито — 53,8 млрд грн;

рентна плата — 49,2 млрд грн.

За якими податками бюджет перевиконав план

За окремими джерелами надходжень зафіксовано перевиконання планових показників. Найбільше додаткових коштів забезпечили:

податок на прибуток підприємств на 32,9 млрд грн, або 13,4% більше за план;

ПДФО на 5,9 млрд грн, або 2,1%;

імпортний акциз на 4,7 млрд грн, або 3,2%;

рентна плата на 1,9 млрд грн, або 4%.

Водночас за низкою основних бюджетоутворювальних податків і зборів планові показники не виконано. Найбільше відставання зафіксовано за такими надходженнями:

імпортний ПДВ — 47,5 млрд грн, або 8% від плану;

ПДВ із вироблених в Україні товарів — 44,7 млрд грн, або 13,7%;

внутрішній акциз — 29,8 млрд грн, або 22,8%;

дивіденди та частина чистого прибутку господарських організацій — 9 млрд грн, або 13,3%;

ввізне мито — 1 млрд грн, або 1,9%.

Загалом найбільші податки і збори не виконані на 132 млрд грн (від плану на 10 місяців), частково таке недовиконання нівелюється отриманням понад план податку на прибуток, ПДФО та інших.

Скільки міжнародної допомоги та коштів від ОВДП отримав бюджет

У січні-жовтні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано понад $25 млрд міжнародної допомоги.

Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 10 місяців 2026 року спрямовано 387,9 млрд грн. За жовтень приріст майже 26 млрд грн.

На що держава спрямовує бюджетні кошти

Найбільшими напрямами видатків загального фонду державного бюджету з початку 2026 року стали:

оборона — 2,2 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду;

погашення внутрішнього та зовнішнього боргу — 487,4 млрд грн;

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) — 380,5 млрд грн;

обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу — 305,8 млрд грн;

програма медичних гарантій і скринінг здоров’я — 161 млрд грн;

заробітні плати вчителів шкіл (освітня субвенція та доплати педагогам) — 130,4 млрд грн;

базова та додаткові дотації — 52,8 млрд грн.