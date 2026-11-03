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Хто можже отримати президентський грант на власні проєкти (умови)

Особисті фінанси
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Хто можже отримати президентський грант на власні проєкти (умови)
Хто можже отримати президентський грант на власні проєкти (умови)
Запускається новий етап Грантів Президента України для молоді з малих територіальних громад на 2027 рік.
Про це повідомляє Урядовий портал.

Сума

Цього разу до конкурсу зможуть долучитися молоді люди з громад, де проживає до 10 тисяч жителів.
Таким чином, на реалізацію власних ініціатив можна отримати від 50 до 200 тисяч гривень.
Гранти передбачені для проєктів, які допомагають розвивати громади, посилювати їхню стійкість і створювати нові можливості для людей. Зокрема, йдеться про ініціативи у сферах культури, безбар’єрності, енергетичної стійкості, а також інші проєкти, що можуть позитивно вплинути на життя громади.
«Важливо, що цього разу програма охопить більше громад. Переконаний, що у нашої молоді чимало ідей та бачення того, що потрібно змінити на місцях. Маємо дати їй можливість втілити ці ініціативи в життя. Ми часто говоримо про стійкість громад. Але вона більшою мірою залежить і від молоді — від її ідей, ініціатив та готовності діяти», — зазначив Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

Як подати звявку

Подати заявку можуть фізичні особи віком від 14 до 35 років, які відповідають умовам конкурсу.
Для участі не обов’язково мати громадську організацію чи попередній досвід реалізації проєктів.

Термін

Прийом заявок триватиме з 2 листопада до 2 грудня 2026 року. Фінансування проєктів передбачене в межах Державного бюджету України на 2027 рік.
Раніше ми писали, що молодь із прифронтових регіонів зможе пройти навчання для запуску власного бізнесу.
З 27 липня стартувало набір на «Це моя справа» — пілотний проєкт менторської підтримки та підприємницький курс для молоді 18−25 років із прифронтових територій, що стане прямим містком від ідеї до отримання державного гранту на власну справу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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