Молодь із прифронтових регіонів зможе пройти навчання для запуску власного бізнесу — Мінекономіки Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Молодь із прифронтових регіонів зможе пройти навчання для запуску власного бізнесу — Мінекономіки

В Україні із 27 липня 2026 року стартував пілотний проєкт підтримки молодіжного підприємництва «Це моя справа» для молоді з прифронтових регіонів.

Зазначається, що 27 липня стартує набір на «Це моя справа» — пілотний проєкт менторської підтримки та підприємницький курс для молоді 18−25 років із прифронтових територій, що стане прямим містком від ідеї до отримання державного гранту на власну справу.

«Стратегія зайнятості до 2030 року передбачає розвиток молодіжного підприємництва, менторства, грантових програм і практичної підтримки людей, які хочуть бути економічно активними. Цей проєкт якраз про такий маршрут: від ідеї та навчання до бізнес-плану, менторського супроводу і можливості податися на державний грант», — зазначила заступниця міністра економіки та довкілля Дарія Марчак.

Навчання розпочнеться у жовтні та проходитиме у двох форматах. Курс «Слухач/-ка» відкритий для учасників віком до 35 років з усієї України.

Він передбачає ознайомлення з основами підприємництва, доступ до спільноти та інформацію про можливості фінансування. Реєстрація триватиме до 18 жовтня.

Поглиблений формат «Студент/-ка» розрахований на молодь віком від 18 до 25 років із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Учасники працюватимуть над власними бізнес-ідеями, готуватимуться до запуску бізнесу або залучення фінансування. Подати заявку можна до 23 серпня 2026 року.

Окрім навчальних модулів, проєкт передбачає менторські сесії з підприємцями-практиками та фахівцями з ментального здоров’я, допомогу у підготовці грантових заявок, участь у підприємницькій спільноті, а також фінальний пітчинг 20 найкращих бізнес-проєктів у Києві.

Пілотний проєкт «Це моя справа» запровадили після ухвалення урядом у квітні 2026 року порядку надання менторської підтримки молодим підприємцям віком від 18 до 25 років. За результатами пілоту механізм планують масштабувати.

Проєкт реалізують Мінекономіки, Державна служба зайнятості та Projector Foundation за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну» (PFRU), яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

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