monobank запустив нову функцію: про що йдеться Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

monobank запустив нову функцію: про що йдеться

monobank запустив функцію блокування переказів від небажаних відправників. Нова функція, яка дозволяє заблокувати перекази від окремих користувачівю

Про запуск функції повідомив один із співзасновників monobank Олег Гороховський.

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Як використовувати

Функцію можна використати, якщо людина надсилає платежі з небажаними коментарями або намагається контактувати через банківські перекази.

«Пам'ятаєте ж, що у нас при переказах на картки можна писати коментар? Так от, побачили декілька дописів, де клієнти скаржаться, що їхні колишні (заблоковані всюди) починають писати їм через mono… Тому презентуємо нову функцію — заблокувати колишнього. Насправді тепер банити можна будь-кого, чиї перекази вам чомусь набридають. Зробити це можна в деталях переказу. Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати», — написав він.

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. За словами Гороховського, раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1 тис. грн. Також monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесуЗа словами Гороховського, раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1 тис. грн.

Раніше Finance.ua розповідав , що monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми. До цього перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

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