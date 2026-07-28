monobank запустив нову функцію: про що йдеться

Функцію можна використати, якщо людина надсилає платежі з небажаними коментарями або намагається контактувати через банківські перекази.
«Пам'ятаєте ж, що у нас при переказах на картки можна писати коментар? Так от, побачили декілька дописів, де клієнти скаржаться, що їхні колишні (заблоковані всюди) починають писати їм через mono… Тому презентуємо нову функцію — заблокувати колишнього.Насправді тепер банити можна будь-кого, чиї перекази вам чомусь набридають. Зробити це можна в деталях переказу. Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати», —написав він.
Також monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу. За словами Гороховського, раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1 тис. грн.
Раніше Finance.ua розповідав, що monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми. До цього перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.