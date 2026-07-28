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ПриватБанк перерахував до бюджету понад 20 млрд грн дивідендів

Фондовий ринок
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ПриватБанк
ПриватБанк
ПриватБанк підбив підсумки півріччя. Прибуток банку до оподаткування сягнув 49,5 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Сума податку на прибуток за рік зросла більш ніж удвічі. Після сплати податку за ставкою 50% чистий прибуток банку становив 24,6 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
У другому кварталі ПриватБанк перерахував до державного бюджету 20,36 млрд грн дивідендів за підсумками роботи у 2025 році.
Фінансові показники ПриватБанку
Фінансові показники ПриватБанку

Обсяг коштів клієнтів

У банку зазначили, що високий рівень довіри клієнтів підтверджується зростанням обсягу коштів на рахунках на 7,3% із початку року. За рахунок цих ресурсів банк продовжує розширювати кредитування економіки. Зокрема, збільшуються обсяги фінансування бізнесу, що, за оцінкою банку, сприяє адаптації та розвитку підприємств в умовах війни.
За 12 місяців загальний кредитний портфель зріс майже на 45%, а кредитування бізнес-клієнтів — майже вдвічі. Чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,6% з початку року та перевищив 188 млрд грн.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державного ПриватБанку на фондовій біржі.
Водночас уряд працює над механізмом часткового продажу 7% акцій ПриватБанку фізичним особам через застосунок «Дія». Очікується, що такий крок дозволить залучити до державного бюджету близько 18 млрд грн.
Також ми розповідали, що ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкБанки України
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