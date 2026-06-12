НБУ розглядає можливість IPO ПриватБанку вже наступного року Сьогодні 08:31 — Фондовий ринок

ПриватБанк можуть вивести на біржу

Національний банк України розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державного ПриватБанку на фондовій біржі.

Про це в інтерв’ю Business Insider Polska повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

«Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк», — заявив Олійник.

НБУ готує приватизацію двох державних банків

Він додав, що найближчим часом планується приватизація двох державних банків, а саме Укргазбанку і Сенс Банку, які намагатимуться продати за ринковою ціною.

Уряд планує продати 7% акцій ПриватБанку через «Дію»

Водночас уряд працює над механізмом часткового продажу 7% акцій ПриватБанку фізичним особам через застосунок «Дія». Очікується, що такий крок дозволить залучити до державного бюджету близько 18 млрд грн.

Відповідну концепцію розробив колишній голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов. Ще восени 2025 року він пропонував провести IPO успішних державних компаній, виставивши на продаж по 7% їхніх акцій.

За його словами, насамперед йдеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Серед можливих учасників програми він називав НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та ПриватБанк

Частини акцій ПриватБанку дозволить державі повернути частину коштів, витрачених на докапіталізацію банку після його націоналізації у 2016 році. Крім того, це дасть можливість оцінити попит на акції державних фінансових установ з боку приватних інвесторів в умовах воєнного стану.

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