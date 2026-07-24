Nokia заробила €434 млн у II кварталі 2026 року завдяки буму дата-центрів для ШІ Сьогодні 23:17 — Фондовий ринок

Nokia повідомила про кращі, ніж очікували аналітики, фінансові результати за другий квартал 2026 року. Скоригований операційний прибуток компанії зріс до €434 млн, тоді як середній прогноз ринку становив близько €372 млн.

Виторг компанії збільшився на 8% у річному вимірі — до €4,8 млрд, що відповідає очікуванням аналітиків.

Інвестори позитивно сприйняли квартальний звіт. Після відкриття торгів у Гельсінкі акції Nokia піднімалися майже на 6,9%, досягнувши €9,80 за акцію. Загалом із початку року їхня вартість зросла більш ніж на 70%.

Ключовим фактором покращення результатів стало зростання попиту на обладнання для центрів обробки даних, які масово будуються через розвиток технологій штучного інтелекту.

Генеральний директор Nokia Джастін Готард продовжує стратегію трансформації компанії, спрямовану на зменшення залежності від традиційного обладнання для мобільних мереж і розвиток бізнесу в сегменті інфраструктури для ШІ.

За словами керівника компанії, нинішній інвестиційний цикл у сфері штучного інтелекту відкриває для Nokia значні можливості.

Водночас бурхливий розвиток дата-центрів створює нові виклики для виробників обладнання. Через високий попит на компоненти ринок стикається з дефіцитом окремих видів пам’яті та інших критично важливих мікросхем, що призводить до зростання їхньої вартості.

Готард зазначив, що найбільший дефіцит спостерігається саме на ринку пам’яті, а проблеми з постачанням можуть зберігатися щонайменше до 2027 року. Щоб зменшити ризики, Nokia укладає довгострокові контракти з постачальниками, розробляє рішення з меншою залежністю від дефіцитних компонентів і частково перекладає додаткові витрати на клієнтів.

Компанія також повідомила про придбання виробничого комплексу з виготовлення мікросхем у місті Чандлер (штат Аризона) у нідерландської NXP Semiconductors. Після отримання необхідних регуляторних дозволів Nokia спочатку орендуватиме частину виробничих потужностей із початку 2027 року, а згодом переобладнає підприємство для виробництва оптичних компонентів, які використовуються у чипах для дата-центрів зі штучним інтелектом.

Розширення виробничої бази у США є частиною довгострокової стратегії компанії зі зміцнення власного ланцюга постачань і розвитку виробництва високотехнологічних телекомунікаційних компонентів та напівпровідників. Такий підхід уже дозволив Nokia отримати державну підтримку в межах американської програми CHIPS Act.

Паралельно компанія продовжує програму реструктуризації, яка передбачає скорочення персоналу в Європі. У 2026 році Nokia планує заощадити до €1,2 млрд, а витрати на реструктуризацію через скорочення робочих місць становитимуть близько €200 млн.

Одночасно виробник активно інтегрує штучний інтелект у власні продукти. Минулого тижня Nokia разом із Nvidia представила нову мережеву платформу, яка, за заявою компаній, здатна майже удвічі збільшити обсяг передавання даних у мобільних мережах без необхідності розширення радіочастотного спектра. Рішення підтримуватиме мережі 4G і 5G, а в майбутньому його можна буде модернізувати до стандарту 6G.

За словами Джастіна Готарда, у перспективі саме програмне забезпечення та підписки на нього мають стати основним джерелом доходів підрозділу Nokia, який займається обладнанням для мобільних мереж. Це відповідає загальній стратегії компанії з переходу від продажу традиційного телеком-обладнання до комплексних рішень для цифрової інфраструктури та екосистеми штучного інтелекту.

borgexpert За матеріалами:

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