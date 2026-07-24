ЄС відключив 33 російські банки від SWIFT у межах нового пакета санкцій Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

SWIFT

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив повну заборону на використання системи SWIFT для 33 російських банків.

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомили представники Європейської комісії, передає Інтерфакс-Україна.

Половина банківського сектору рф під санкціями

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — міжнародна система передачі фінансових повідомлень, зокрема платіжних доручень та іншої інформації, необхідної для здійснення операцій на ринку платежів, цінних паперів і похідних фінансових інструментів. Вона об’єднує понад 11 тис. фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу.

Після запровадження нових обмежень під санкціями Євросоюзу перебувають уже 94 фінансові установи рф, що становить близько половини банківського сектору країни.

За словами представників Єврокомісії, нові обмеження стосуються більшості системно важливих банків, а також великих регіональних установ, які росія використовувала для обходу попередніх санкцій.

Які наслідки матиме відключення від SWIFT

У Єврокомісії наголосили, що заборона на проведення трансакцій передбачає також де-SWIFTінг (де-SWIFTінг — процес відключення банків від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. — Ред.).

Унаслідок цього банки втратять можливість користуватися системою SWIFT для обміну фінансовими повідомленнями. Це призведе до сповільнення міжнародних платежів, зменшення рівня автоматизації операцій, використання менш захищених альтернативних каналів зв’язку та ускладнення обслуговування міжнародних клієнтів.

Фактично банки більше не зможуть здійснювати транзакції та обмінюватися повідомленнями через систему SWIFT із контрагентами по всьому світу.

Тепер у Єврокомісії зосереджуються на великих регіональних банках, а також на тих установах, які переймають на себе операції вже заборонених банків. Там уточнили, що під обмеження потрапила половина банківського сектору рф за обсягом доходів, активів і трансакцій.

Під санкції потрапили банки третіх країн

До санкційного списку також включили фінансові установи третіх країн, які, за даними ЄС, допомагали росії обходити європейські обмеження.

Зокрема, санкції запровадили щодо:

одного банку в Монголії;

двох індійських дочірніх банків Сбєрбанку та ВТБ;

одного китайського банку, який продовжував використовувати російську платіжну систему «Мир».

Водночас Євросоюз скасував санкції щодо азербайджанського Yelo Bank після того, як він повністю відключився від російських фінансових систем і запровадив додаткові механізми контролю.

У Єврокомісії уточнили, що до поточного пакету не увійшли Газпромбанк і Raiffeisen Bank. Там пояснили, що Газпромбанк не підпадає під заборону на транзакції, оскільки все ще триває певна законна торгівля, і перекрити абсолютно всі канали зараз неможливо.

Довідка Finance.ua:

зранку 23 липня стало відомо, що посли країн ЄС досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти росії;

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії стане найсильнішим за останні чотири роки. Обмеження вводяться проти понад сотні банків і криптовалютних операторів, більш ніж 40 суден «тіньового флоту», кількох нафтопереробних заводів у росії та білорусі, які допомагають Кремлю продовжувати війну.

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