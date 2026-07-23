Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти рф Сьогодні 11:44 — Світ

Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти рф

Посли країн ЄС досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти росії.

Як пише Reuters , про це в четвер повідомили чотири дипломати Євросоюзу.

За словами двох дипломатів ЄС, пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту, а також річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії.

«Країни-члени продемонстрували солідарність із Грецією, і очікується, що в майбутньому Греція так само підтримає інших», — сказав один із дипломатів ЄС.

Зазначається, що тепер буде завершено технічну роботу над пакетом санкцій, після чого в другій половині дня 23 липня розпочнеться письмова процедура його офіційного затвердження.

У червні Європейська комісія офіційно представила пропозиції до 21-го пакету санкцій проти росії. Ключовими в пакеті стануть санкції щодо нафтової галузі рф. Серед іншого пропонувалося запровадити обмеження на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, які зайняті у торгівлі або переробці російської нафти.

Водночас в липні стало відомо, що Греція заблокувала ці заходи, щоб захистити свою галузь морських перевезень палива. Видання Financial Times зазначало, що єдність країн-членів у відношенні санкцій слабшає — півдесятка столиць вимагали винятків або заблокували заходи, намагаючись захистити корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси.

УНІАН За матеріалами:

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