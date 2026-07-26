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Ford інвестує 499 млн доларів у завод у Канаді, щоб наростити виробництво двигунів

Фондовий ринок
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Ford
Ford
Американський автоконцерн Ford Motor Co. та профспілка Unifor, яка представляє інтереси близько 5 000 канадських співробітників компанії, ратифікували новий колективний договір. Угода передбачає підвищення заробітних плат, виплату бонусів, а також масштабні інвестиції в автомобільне виробництво у провінції Онтаріо.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Згідно з трирічним контрактом, погодинні працівники Ford у Канаді отримають підвищення зарплати на 9%.
Крім того, угода передбачає одноразові виплати за ратифікацію: працівники на повну ставку отримають бонус у розмірі 10 000 канадських доларів (C$), а тимчасові співробітники — по C$2 000.
Головною фінансовою частиною угоди стало зобов’язання Ford додатково інвестувати C$700 млн ($499 млн) у завод Essex Engine Plant в місті Віндзор (Онтаріо).
Ці кошти спрямують на максимальне збільшення обсягів випуску 5,0-літрових двигунів та підтримку виробництва ще більших силових агрегатів.
Більшість виготовлених деталей відправлятимуть на складальні підприємства Ford у США.
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Ці інвестиції доповнять раніше заплановані C$550 млн для складального заводу в Оквіллі, який наразі готується до нарощування обсягів виробництва великих пікапів.
Керівник Ford Джим Фарлі зазначив, що ця угода спрямована на інвестиції в людей та майбутнє Канади. Очільник автоконцерну також публічно виступив на захист Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку адміністрація Трампа наразі відмовляється продовжувати.
За словами Фарлі, інтегрована північноамериканська виробнича система є життєво важливою для збереження конкурентоспроможності, а оновлена угода USMCA має вирішальне значення для протидії ціновим та валютним перевагам, які мають імпортовані автомобілі з Кореї та Японії.
Логістичною перевагою для заводу Essex є близькість до нового Міжнародного мосту Горді Хоу. Його відкриття заплановане на цей місяць, що дозволить значно прискорити торговельні потоки між Канадою та США в автомобільному та інших секторах промисловості.
За матеріалами:
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