Держава планує продати 7% акцій ПриватБанку через «Дію»

Уряд розробляє механізм часткового продажу акцій ПриватБанку фізичним особам.

Держава планує продати 7% акцій ПриватБанку за 18 млрд грн у межах першого в Україні так званого «народного IPO», до участі в якому зможуть долучитися інвестори-фізичні особи.

Про це йдеться в презентації, підготовленій у Кабінеті Міністрів, яка є у розпорядженні Mind.

Перше «народне IPO» ПриватБанку

У документі зазначається, що продаж частки ПриватБанку має дозволити державі повернути частину коштів, витрачених на докапіталізацію банку у 2016 році під час націоналізації, а також оцінити попит на банківські активи з боку приватних інвесторів в умовах війни.

Ініціативу розглядають як пілотний проєкт, який може дати старт приватизації державних банків.

Основні умови IPO ПриватБанку

Згідно з презентацією, стартова ціна акцій становитиме 300 грн за штуку. Статутний капітал ПриватБанку сформовано з 736 млн простих акцій (станом на 31 грудня 2025 року).

Таким чином, держава планує продати 51,5 млн акцій, що відповідає 7% від загальної емісії, на загальну суму 18 млрд грн.

Як проходитиме продаж акцій

Продаж акцій відбуватиметься у форматі аукціону через застосунок «Дія». Участь зможуть брати виключно громадяни України. Тривалість аукціону — один місяць, при цьому одна особа зможе подати лише одну заявку.

Для участі фізична особа має внести кошти на спеціальний рахунок, відкритий в одному з держбанків:

Укргазбанку;

Сенс Банку;

Укрексімбанку.

Максимальна сума внеску — до 400 тис. грн, що дає змогу придбати не більше 1 333 акцій за стартовою ціною.

Придбані акції зараховуватимуться на рахунки в цінних паперах, які автоматично відкриватимуться в одному з державних банків. Надалі акції можна буде купувати або продавати на українських фондових біржах.

Дивідендна дохідність акцій ПриватБанку

У презентації зазначено, що інвестиції в акції банку розглядаються як потенційно дохідні. За оцінкою, кожна акція щороку генерує близько 40 грн дивідендів, що відповідає річній дохідності близько 10%. Очікувана дивідендна дохідність у 2025 році — 12,4%.

Загальна сума дивідендів, виплачених у 2019−2025 роках, становила 138 млрд грн. Дивіденди на одну акцію:

2019 рік — 15,7 грн;

2020 рік — 33,2 грн;

2021 рік — 26,4 грн;

2022 рік — 38,1 грн;

2023 рік — 32,8 грн;

2024 рік — 41,1 грн;

2025 рік — 43,6 грн.

Значення IPO для приватизації держбанків

Продаж 7% акцій ПриватБанку може стати першим кроком до приватизації державних банків. Намір зменшити частку держави у банківському секторі неодноразово декларували Кабмін, Мінфін і НБУ ще у 2020−2021 роках.

Після початку повномасштабної війни ці процеси були призупинені. Лише наприкінці 2025 року уряд ухвалив рішення про підготовку до продажу пакетів акцій Укргазбанку та Сенс Банку, однак конкретні строки приватизації наразі не визначені.

IPO ПриватБанку має показати, хто і за якою ціною готовий інвестувати в банківські активи в умовах війни, а також слугуватиме сигналом для міжнародних партнерів, зокрема МВФ та IFC, які виступають за скорочення державної присутності у банківському секторі.

Надходження 18 млрд грн від IPO суттєво перевищують заплановані доходи від окремих податкових новацій і значно більші за очікувані надходження від приватизації держмайна у 2026 році, які оцінюються у 2 млрд грн.

