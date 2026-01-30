В Samsung з’явиться «антишпигунський» режим Сьогодні 04:37 — Фондовий ринок

Samsung представила нову технологію, яка дозволяє захистити особисту інформацію на екрані смартфона від сторонніх очей. Першим її отримає Galaxy S26 Ultra, який представлять у лютому.

Про що йдеться

Технологія вміє приховувати особисті дані так, щоб для вас вони залишалися видимими, а для сторонніх — ні. Темніє не весь дисплей, а тільки окремі елементи інтерфейсу, наприклад особисті повідомлення, паролі або спливаючі повідомлення.

Для оточуючих такі зони будуть виглядати як чорні прямокутники, в той час як користувач продовжить бачити всю інформацію без обмежень. Такий підхід відрізняє Private Display від класичних «анти-шпигунських» фільтрів для екранів.

Як саме це працює в реальному житті, в Samsung не показали, але показав інсайдер Ice Universe.

Антишпигунський дисплей буде ексклюзивним для Galaxy S26 Ultra і дебютує разом із серією Galaxy S26, офіційна презентація якої має відбутися 26 лютого.

Раніше Samsung показав новий зарядний пристрій . Серія Galaxy S26 підтримує швидку бездротову зарядку до 25 Вт, і зараз можна вперше побачити новий зарядний пристрій Samsung Qi2 потужністю 25 Вт.

Пристрій виконаний у одному кольорі, оснащений USB Type-C на одному кінці та круглим магнітним адаптером на іншому, а кабель має нейлонове обплетення.

