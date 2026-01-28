0 800 307 555
Samsung показала новое беспроводное зарядное устройство

Samsung показала новое беспроводное зарядное устройство
Samsung показала новое беспроводное зарядное устройство
Samsung планирует существенно улучшить скорость беспроводной зарядки для новых смартфонов.
Серия Galaxy S26 поддерживает быструю беспроводную зарядку до 25 Вт, и сейчас появился первый взгляд на новое зарядное устройство Samsung Qi2 мощностью 25 Вт.
Samsung показала новое беспроводное зарядное устройство

Характеристики

Самое мощное беспроводное зарядное устройство компании называется Magnetic Wireless Charger (модель EP-P2900BBEGWW). Логотип Qi2 25W свидетельствует, что он способен обеспечивать беспроводную мощность до 25 Вт, но полная мощность, вероятно, поддерживается только на Galaxy S26 Ultra.
Устройство выполнено в одном цвете, оснащено USB Type-C на одном конце и круглым магнитным адаптером на другом, а кабель имеет нейлоновую оплетку.

Как использовать

Samsung рекомендует использовать его вместе с зарядным блоком USB Power Delivery мощностью 45 Вт. Конструкция зарядного адаптера похожа на беспроводные Qi2 решения других брендов, в частности Apple.
По предварительным данным, Galaxy S26 и S26+ смогут заряжаться беспроводной мощностью до 20 Вт с помощью этого устройства. Более старые модели Samsung с сертификацией Qi2 Ready, как Galaxy S25 и Galaxy Fold 7, также совместимы с новым зарядным адаптером, но их максимальная скорость беспроводной зарядки ограничена 15 Вт.
Ранее мы писали, что Samsung еще в 2026 году расширила программу Certified Re-Newed на Европу, а теперь стали известны и цены на восстановленные смартфоны.

Цены на смартфоны

Во Франции Galaxy S25 с 256 ГБ памяти стоит 799 евро против 902 евро за новое устройство.
Galaxy S25 Plus в версии на 256 ГБ продается за 999 евро, а с 512 ГБ — за 1059 евро, в то время как новые модели стоят 1172 и 1292 евро соответственно.
Флагманский Galaxy S25 Ultra с 256 ГБ оценен в 1249 евро, а версия на 1 ТВ — в 1429 евро, тогда как новый смартфон стоит 1559 евро.
По материалам:
itechua
Деньги
