Samsung показала новое беспроводное зарядное устройство

Samsung планирует существенно улучшить скорость беспроводной зарядки для новых смартфонов.

Серия Galaxy S26 поддерживает быструю беспроводную зарядку до 25 Вт, и сейчас появился первый взгляд на новое зарядное устройство Samsung Qi2 мощностью 25 Вт.

Характеристики

Самое мощное беспроводное зарядное устройство компании называется Magnetic Wireless Charger (модель EP-P2900BBEGWW). Логотип Qi2 25W свидетельствует, что он способен обеспечивать беспроводную мощность до 25 Вт, но полная мощность, вероятно, поддерживается только на Galaxy S26 Ultra.

Устройство выполнено в одном цвете, оснащено USB Type-C на одном конце и круглым магнитным адаптером на другом, а кабель имеет нейлоновую оплетку.

Как использовать

Samsung рекомендует использовать его вместе с зарядным блоком USB Power Delivery мощностью 45 Вт. Конструкция зарядного адаптера похожа на беспроводные Qi2 решения других брендов, в частности Apple.

По предварительным данным, Galaxy S26 и S26+ смогут заряжаться беспроводной мощностью до 20 Вт с помощью этого устройства. Более старые модели Samsung с сертификацией Qi2 Ready, как Galaxy S25 и Galaxy Fold 7, также совместимы с новым зарядным адаптером, но их максимальная скорость беспроводной зарядки ограничена 15 Вт.

Ранее мы писали , что Samsung еще в 2026 году расширила программу Certified Re-Newed на Европу, а теперь стали известны и цены на восстановленные смартфоны.

Цены на смартфоны

Во Франции Galaxy S25 с 256 ГБ памяти стоит 799 евро против 902 евро за новое устройство.

Galaxy S25 Plus в версии на 256 ГБ продается за 999 евро, а с 512 ГБ — за 1059 евро, в то время как новые модели стоят 1172 и 1292 евро соответственно.

Флагманский Galaxy S25 Ultra с 256 ГБ оценен в 1249 евро, а версия на 1 ТВ — в 1429 евро, тогда как новый смартфон стоит 1559 евро.

