Microsoft представила собственный чип для ускорения ИИ детали (фото)

Новый чип является важным этапом в долгосрочной стратегии Microsoft

Компания Microsoft анонсировала Maia 200 — собственный ускоритель искусственного интеллекта (AI accelerator) нового поколения, разработанный для обеспечения более быстрой, надежной и энергоэффективной работы моделей искусственного интеллекта в облаке Azure.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, предоставленном finance.ua.

Характеристики

Новый чип является этапом в долгосрочной стратегии Microsoft по развитию и оптимизации собственной инфраструктуры для ИИ.

Maia 200

Maia 200 создан специально для выполнения рабочих нагрузок искусственного интеллекта (AI workloads). Он повышает производительность моделей, которыми каждый день пользуются компании, учреждения и конечные пользователи по всему миру.

Развертывание Maia 200 уже началось в отдельных дата-центрах в США, а в будущем платформа будет обеспечивать работу ключевых продуктов Microsoft, включая Microsoft 365 Copilot.

Работа ИИ

С ростом использования искусственного интеллекта в различных отраслях, организации сталкиваются с растущими вызовами, связанными со скоростью обработки данных, надежностью и стоимостью вычислений. Maia 200 разработана для преодоления этих вызовов благодаря:

более быстрому отклику и обработке данных в приложениях с искусственным интеллектом;

повышенной энергоэффективности;

снижению операционных расходов в масштабных облачных средах

Новая технология для повседневного использования ИИ

Maia 200 в отличие от традиционного вычислительного оборудования он оптимизирован для работы с большими и сложными моделями ИИ, применяемыми в цифровых помощниках, аналитике данных и автоматизации бизнес-процессов.

Такая специализация позволяет выполнять те же задачи с использованием меньшего количества аппаратных ресурсов, обеспечивая более высокую надежность и более эффективное использование имеющейся облачной инфраструктуры.

Поддержка Azure, Copilot и будущих сервисов ИИ

Maia 200 станет важной составляющей глобальной облачной архитектуры Microsoft и обеспечит:

работу сервисов искусственного интеллекта в дата-центрах Microsoft Azure;

поддержку инструментов, в том числе Microsoft 365 Copilot;

разработку и усовершенствование моделей искусственного интеллекта следующего поколения;

создание будущих ИИ-решений для бизнес-пользователей и партнеров.

Ранее Microsoft назвала ТОП-10 профессий, которые может заменить ИИ. Профессия с наибольшей применимостью к ИИ — это переводчики. Нейросеть хорошо работает для перевода, сейчас на рынке есть несколько возможностей использования, включая популярные варианты от Google (озвучивает перевод) и Amazon (переводит со 164 языков в режиме реального времени).

Об этом говорится в отчете Microsoft, где представили результаты анализа анонимного массива данных, охватывающего около 200 тысяч разговоров между пользователями из США и чат-ботом Copilot за девять месяцев 2024 года.

Среди профессий, где ИИ также активно используются, называют историков. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам для поиска информации, в частности, относительно исторических событий. Подробная инфографика здесь.

