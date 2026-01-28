0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Daihatsu Mira перевоплощается в «спящую ракету» с каркасом безопасности

Фондовый рынок
42
Daihatsu Mira перевоплощается в «спящую ракету» с каркасом безопасности
Daihatsu Mira перевоплощается в «спящую ракету» с каркасом безопасности
Daihatsu, производитель компактных Kei-каров, недавно показал интереснейший проект на базе Mira e: S, сочетающий в себе простоту японского городского хэтчбека с по-спортивному настроенными компонентами для драйва и трека.
Эта версия, названная Track Edition, выглядит почти как «спящая ракета»: снаружи — простой кей-кар, а внутри — спортивный потенциал, который может заставить сердце ценителя управления биться чаще.
Главная «изюминка» этого проекта заключается в том, что стандартный Daihatsu Mira e: S получил турбированный 660-кубовый трехцилиндровый двигатель в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой вместо привычного японского CVT-вариатора. Такой технический тандем делает Mira не просто экономной «городской мелочью», а автомобилем с живым и непосредственным характером.
Этот мотор традиционно используется в Kei-категориях и, хотя его мощность — около 64 л.с. (65 S) — может показаться скромной, он выдает гораздо больше драйва в легком кузове Mira, особенно в сочетании с механикой.
Track Edition от Daihatsu не только изменил «сердце» и коробку передач, но и получил ограничитель дифференциала (LSD) и передние вентилируемые дисковые тормоза — важные элементы для трековых выходов или беглых гонок с друзьями.
Еще одна отличительная черта — шеститочечный каркас безопасности, установленный внутри кузова. Это не только добавляет активную безопасность, но и подчеркивает спортивный характер автомобиля, который готов не только для города, но и для линий старт-финиш в любительском автоспорте.

Неожиданный дизайн

Несмотря на спортивные изменения под «капотом» и в шасси, снаружи Track Edition выглядит почти незаметно: простой кузов Mira e: S без агрессивных обвесов, базовые галогенные фары и черные 14-дюймовые стальные диски создают эффект «спящей бестии», которая может неожиданно удивить на серии скоростных поворотов или на выходе из колеи.
Это делает этот Kei-кар уникальным среди многочисленных тюнинг-проектов: он не кричит о своей мощи, но готов показать настоящий характер тому, кто сел за руль.

Малый вес

Легкий кузов и малый объем двигателя Mira всегда были привлекательной чертой Kei-автомобилей — они обеспечивают живую реакцию на газ и минималистичный контакт с дорогой. В сочетании с турбонаддувом и механической трансмиссией этот автомобиль не стремится к рекордам в прямой, он стремится к ярким ощущениям во время движения по узким дорогам или на закрытой площадке.
По материалам:
autodosug
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems