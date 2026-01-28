Daihatsu Mira перевоплощается в «спящую ракету» с каркасом безопасности Сегодня 05:20 — Фондовый рынок

Daihatsu Mira перевоплощается в «спящую ракету» с каркасом безопасности

Daihatsu, производитель компактных Kei-каров, недавно показал интереснейший проект на базе Mira e: S, сочетающий в себе простоту японского городского хэтчбека с по-спортивному настроенными компонентами для драйва и трека.

Эта версия, названная Track Edition, выглядит почти как «спящая ракета»: снаружи — простой кей-кар, а внутри — спортивный потенциал, который может заставить сердце ценителя управления биться чаще.

Главная «изюминка» этого проекта заключается в том, что стандартный Daihatsu Mira e: S получил турбированный 660-кубовый трехцилиндровый двигатель в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой вместо привычного японского CVT-вариатора. Такой технический тандем делает Mira не просто экономной «городской мелочью», а автомобилем с живым и непосредственным характером.

Этот мотор традиционно используется в Kei-категориях и, хотя его мощность — около 64 л.с. (65 S) — может показаться скромной, он выдает гораздо больше драйва в легком кузове Mira, особенно в сочетании с механикой.

Track Edition от Daihatsu не только изменил «сердце» и коробку передач, но и получил ограничитель дифференциала (LSD) и передние вентилируемые дисковые тормоза — важные элементы для трековых выходов или беглых гонок с друзьями.

Еще одна отличительная черта — шеститочечный каркас безопасности, установленный внутри кузова. Это не только добавляет активную безопасность, но и подчеркивает спортивный характер автомобиля, который готов не только для города, но и для линий старт-финиш в любительском автоспорте.

Неожиданный дизайн

Несмотря на спортивные изменения под «капотом» и в шасси, снаружи Track Edition выглядит почти незаметно: простой кузов Mira e: S без агрессивных обвесов, базовые галогенные фары и черные 14-дюймовые стальные диски создают эффект «спящей бестии», которая может неожиданно удивить на серии скоростных поворотов или на выходе из колеи.

Это делает этот Kei-кар уникальным среди многочисленных тюнинг-проектов: он не кричит о своей мощи, но готов показать настоящий характер тому, кто сел за руль.

Малый вес

Легкий кузов и малый объем двигателя Mira всегда были привлекательной чертой Kei-автомобилей — они обеспечивают живую реакцию на газ и минималистичный контакт с дорогой. В сочетании с турбонаддувом и механической трансмиссией этот автомобиль не стремится к рекордам в прямой, он стремится к ярким ощущениям во время движения по узким дорогам или на закрытой площадке.

