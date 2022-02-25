Энергосистема Украины стабильна — Минэнерго — Finance.ua

Энергосистема Украины стабильна — Минэнерго
Сегодня 11:47 — Энергетика
В министерстве энергетики прошел очередной мониторинговый селектор о состоянии работы энергосистемы, предприятий энергетической сферы и сетевой инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
За минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии — до 12,8 ГВт.
Министерство призвало потребителей не ущемлять потребление, кроме традиционных средств ответственного энергопотребления.
- На 25 февраля работают 11 блоков АЭС, рабочая мощность 8 349 МВт.
- Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи. Запасы угля достаточно для стабильной работы ТЭС.
- Каховская ГЭС работает в плановом режиме, есть связь со станцией.
- Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн куб м в сутки, импорт производится в объеме 11 млн куб м в сутки, преимущественно из Венгрии.
- В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура — подстанции и линии электропередачи — из-за этого прервано электроснабжение в том числе в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище.
- В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область — 42 населенных пункта, Житомирская — 14 населенных пунктов.
- В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция.
- В Киеве все линии электросетей запитаны, сеть работает стабильно, отключений нет.
Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий на участках повреждения.
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