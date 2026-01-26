0 800 307 555
Фонд госимущества продал селекционно-генетический центр почти за 87 миллионов гривен

Фондовый рынок
27
Фонд государственного имущества реализовал на приватизационном аукционе госпредприятие «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства» за 86,9 млн грн. Победитель должен еще уплатить 17,4 млн грн налога на добавленную стоимость.
Об этом пишет Фонд государственного имущества Украины.
Фонд госимущества продал селекционно-генетический центр почти за 87 миллионов гривен
ФГИУ провел успешный аукцион по приватизации ЕМК ГП «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства», который находится в Киеве на сумму 86,9 млн. гривен.
Торги проходили в электронной системе «Прозорро.Продажи».
За право собственности на объект соревновался 41 участник, и именно благодаря высокой конкуренции произошел рост стоимости почти в 429 раз: от начальной — 202 772 грн, до победной — более 86,9 млн грн (+ 17,4 млн грн НДС). Общий экономический эффект может составить 104,3 млн грн.
После полной оплаты лота с учетом НДС победитель получит объект приватизации в составе 25 единиц недвижимого имущества (производственные, административные, складские, вспомогательные здания и сооружения) и инфраструктуры (сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотвода, ограждения, эстакады и т. п.) общей площадью 3 493,3 м² в столице.
По материалам:
Finance.ua
