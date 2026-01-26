Фонд госимущества продал селекционно-генетический центр почти за 87 миллионов гривен Сегодня 14:24 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества реализовал на приватизационном аукционе госпредприятие «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства» за 86,9 млн грн. Победитель должен еще уплатить 17,4 млн грн налога на добавленную стоимость.

Об этом пишет Фонд государственного имущества Украины.

ФГИУ провел успешный аукцион по приватизации ЕМК ГП «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства», который находится в Киеве на сумму 86,9 млн. гривен.

Торги проходили в электронной системе «Прозорро.Продажи».

За право собственности на объект соревновался 41 участник, и именно благодаря высокой конкуренции произошел рост стоимости почти в 429 раз: от начальной — 202 772 грн, до победной — более 86,9 млн грн (+ 17,4 млн грн НДС). Общий экономический эффект может составить 104,3 млн грн.

После полной оплаты лота с учетом НДС победитель получит объект приватизации в составе 25 единиц недвижимого имущества (производственные, административные, складские, вспомогательные здания и сооружения) и инфраструктуры (сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотвода, ограждения, эстакады и т. п. ) общей площадью 3 493,3 м² в столице.

