Фонд госимущества продал селекционно-генетический центр почти за 87 миллионов гривен
Фонд государственного имущества реализовал на приватизационном аукционе госпредприятие «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства» за 86,9 млн грн. Победитель должен еще уплатить 17,4 млн грн налога на добавленную стоимость.
Об этом пишет Фонд государственного имущества Украины.
ФГИУ провел успешный аукцион по приватизации ЕМК ГП «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства», который находится в Киеве на сумму 86,9 млн. гривен.
Торги проходили в электронной системе «Прозорро.Продажи».
За право собственности на объект соревновался 41 участник, и именно благодаря высокой конкуренции произошел рост стоимости почти в 429 раз: от начальной — 202 772 грн, до победной — более 86,9 млн грн (+ 17,4 млн грн НДС). Общий экономический эффект может составить 104,3 млн грн.
После полной оплаты лота с учетом НДС победитель получит объект приватизации в составе 25 единиц недвижимого имущества (производственные, административные, складские, вспомогательные здания и сооружения) и инфраструктуры (сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотвода, ограждения, эстакады
и т. п.) общей площадью 3 493,3 м² в столице.
Поделиться новостью
Также по теме
Фонд госимущества продал селекционно-генетический центр почти за 87 миллионов гривен
Доход OpenAI увеличился в 10 раз с момента запуска ChatGPT в 2023 году
Netflix заработал $1,5 млрд на рекламе в 2025 году и планирует удвоить этот показатель в 2026 году
Продажи Porsche упали до минимума 2009 года из-за слабого спроса на электромобили и спада в Китае
Правительство упрощает продажу санкционного имущества россиян
Укрзализныця запускает новый поезд на запад (расписание)