Продажи Porsche упали до минимума 2009 года из-за слабого спроса на электромобили и спада в Китае
Немецкий автопроизводитель Porsche зафиксировал глубочайшее падение продаж со времен финансового кризиса 2009 года — минус 10% по итогам 2025 года. Основные причины — слабее, чем ожидалось, спрос на электромобили и резкое сокращение продаж в Китае.
Об этом пишет FT.
Сколько автомобилей продала компания в 2025 году
В 2025 году Porsche продала 279 449 автомобилей против 310 718 годом ранее. Это худший результат для компании с 2009 года, когда поставки упали на 13,7%.
Падение подчеркивает сложные вызовы для нового генерального директора Porsche Михаэля Ляйтерса, возглавившего компанию в начале года.
Автопроизводитель приступил к программе реструктуризации, направленной на сокращение производственных мощностей, и ведет переговоры с профсоюзами в Германии о дополнительной экономии.
Почему упали продажи Porsche
Отчасти спад продаж был связан с перебоями в поставках моделей 718 и Macan — самой популярной модели бренда.
Компания прекратила продажу бензиновых версий этих авто в Европе из-за несоответствия требованиям ЕС по кибербезопасности и отказалась от разработки заменителей, отвечающих новым стандартам.
Северная Америка стала самым устойчивым регионом для Porsche, несмотря на повышение пошлин в США, объявленное в 2025 году: продажи там сократились всего на несколько сотен автомобилей.
В то же время в Германии реализация упала на 16%, в целом в Европе — на 13%.
Наибольший удар пришелся на Китай, где продажи снизились на 26% - до 41 938 авто, что менее чем вдвое уровня 2022 года, на фоне роста конкуренции со стороны местных производителей.
В прошлом году Porsche вынуждена была пересмотреть модельную стратегию, вернув акцент на бензиновые и гибридные автомобили и отложив планы запуска новых электромоделей из-за слабого спроса.
Коммерческий директор Porsche Маттиас Беккер заявил, что компания не ожидает быстрого восстановления и планирует объемы продаж на 2026 год осторожно, делая ставку на стратегию ценности вместо объемов и расширения возможностей индивидуализации автомобилей.
За девять месяцев 2025 года (январь-сентябрь) Porsche AG зафиксировала доход в €26,8 млрд (падение на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), операционная прибыль составила лишь €40 млн (падение на 99% с €4 млрд в 2024-м). Это привело к рентабельности продаж на уровне 0,2% (год назад — 14,1%).
