Porsche планирует сделать ключ к автомобилю цифровым: как это будет работать

Производитель премиальных автомобилей Porsche планирует произвести цифровые ключи для своих машин. Ключ будет доступен на смартфонах Apple. Цифровые ключи Apple планируют запустить в электрических моделях Macan и Cayenne.

Об этом сообщает MacRumors.

Как будут работать цифровые ключи

Новая функция позволит открывать и закрывать машину с iPhone или Apple Watch. Кроме того, со смартфона будет доступен запуск двигателя автомобиля.

Цифровой ключ на автомобиль будет доступен в Wallet и будет продолжать функционировать, даже когда смартфон или часы разрядятся.

Владельцы цифрового ключа также смогут предоставлять доступ к ним другим пользователям, в том числе подключить еще 7 дополнительных пользователей.

Поддержка цифрового ключа Porsche будет доступна на версиях электромобилей Cayenne и Macan 2026 модельного года в рамках функции Comfort Access.

