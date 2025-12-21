Porsche планирует сделать ключ к автомобилю цифровым: как это будет работать
Производитель премиальных автомобилей Porsche планирует произвести цифровые ключи для своих машин. Ключ будет доступен на смартфонах Apple. Цифровые ключи Apple планируют запустить в электрических моделях Macan и Cayenne.
Об этом сообщает MacRumors.
Как будут работать цифровые ключи
Новая функция позволит открывать и закрывать машину с iPhone или Apple Watch. Кроме того, со смартфона будет доступен запуск двигателя автомобиля.
Цифровой ключ на автомобиль будет доступен в Wallet и будет продолжать функционировать, даже когда смартфон или часы разрядятся.
Владельцы цифрового ключа также смогут предоставлять доступ к ним другим пользователям, в том числе подключить еще 7 дополнительных пользователей.
Поддержка цифрового ключа Porsche будет доступна на версиях электромобилей Cayenne и Macan 2026 модельного года в рамках функции Comfort Access.
Поделиться новостью
Также по теме