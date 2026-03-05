0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft может запустить подписку Microsoft 365 E7 за $99 в месяц

Технологии&Авто
26
Компании могут лицензировать ИИ-агентов как сотрудников
Компании могут лицензировать ИИ-агентов как сотрудников
Техногигант готовит новый план подписки Microsoft 365 под неофициальным названием E7. Он будет содержать Copilot и инструменты управления агентами, поскольку бизнес начинает привлекать ИИ-агентов к работе наравне с обычными сотрудниками.
По словам Мэри Джо Фоли, аналитика компании Directions on Microsoft, предложенный план E7 будет включать Microsoft 365 Copilot и Agent 365 — сервис на стадии превью, разработанный для управления ИИ-агентами и контроля за ними в корпоративных средах. Также в него войдут компоненты, которые пока не включены в уровень Microsoft 365 E5, пишет The Register.

Цены вырастут в 2026 году

Цены на Microsoft 365 вырастут 1 июля 2026 года, в том числе стоимость флагманского плана E5 поднимется с $57 до $60 в месяц. Годовая подписка на Microsoft 365 Copilot прибавит еще $30 ежемесячно. Сумма этих двух составляющих дает представление о том, сколько может стоить лицензия E7. Согласно отчетам, ожидаемый уровень лицензирования может получить ценник $99 в месяц.
Эта сумма может показаться слишком высокой, однако такой уровень лицензирования может заинтересовать клиентов, стремящихся избежать административных хлопот с планом E5 и кучей дополнительных расширений. Это также выгодно для Microsoft, которой необходимо защитить свою прибыль в случае, если количество «агентов-работников» в корпоративном мире стремительно вырастет.

Новый тариф ориентирован на компании, внедряющие ИИ

По словам Фоли, в Microsoft дали понять: «поскольку ИИ-агенты становятся массовым явлением в крупных компаниях, их придется лицензировать подобно живым сотрудникам».
По словам Лейна Шелтона из Directions on Microsoft: «Это не просто очередной тарифный план. Microsoft стремится стать главным узлом управления искусственным интеллектом в компаниях, где все чаще возникают цифровые сотрудники».
Такой шаг позволит Microsoft адаптировать свою систему лицензирования к потребностям автоматизированных рабочих коллективов и обеспечит стабильный рост доходов корпорации независимо от трансформаций на рынке труда.
По материалам:
dev.ua
ИИТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems