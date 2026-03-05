Microsoft может запустить подписку Microsoft 365 E7 за $99 в месяц 05.03.2026, 00:34 — Технологии&Авто

Компании могут лицензировать ИИ-агентов как сотрудников

Техногигант готовит новый план подписки Microsoft 365 под неофициальным названием E7. Он будет содержать Copilot и инструменты управления агентами, поскольку бизнес начинает привлекать ИИ-агентов к работе наравне с обычными сотрудниками.

По словам Мэри Джо Фоли, аналитика компании Directions on Microsoft, предложенный план E7 будет включать Microsoft 365 Copilot и Agent 365 — сервис на стадии превью, разработанный для управления ИИ-агентами и контроля за ними в корпоративных средах. Также в него войдут компоненты, которые пока не включены в уровень Microsoft 365 E5, пишет The Register.

Цены вырастут в 2026 году

Цены на Microsoft 365 вырастут 1 июля 2026 года, в том числе стоимость флагманского плана E5 поднимется с $57 до $60 в месяц. Годовая подписка на Microsoft 365 Copilot прибавит еще $30 ежемесячно. Сумма этих двух составляющих дает представление о том, сколько может стоить лицензия E7. Согласно отчетам, ожидаемый уровень лицензирования может получить ценник $99 в месяц.

Эта сумма может показаться слишком высокой, однако такой уровень лицензирования может заинтересовать клиентов, стремящихся избежать административных хлопот с планом E5 и кучей дополнительных расширений. Это также выгодно для Microsoft, которой необходимо защитить свою прибыль в случае, если количество «агентов-работников» в корпоративном мире стремительно вырастет.

Новый тариф ориентирован на компании, внедряющие ИИ

По словам Фоли, в Microsoft дали понять: «поскольку ИИ-агенты становятся массовым явлением в крупных компаниях, их придется лицензировать подобно живым сотрудникам».

По словам Лейна Шелтона из Directions on Microsoft: «Это не просто очередной тарифный план. Microsoft стремится стать главным узлом управления искусственным интеллектом в компаниях, где все чаще возникают цифровые сотрудники».

Такой шаг позволит Microsoft адаптировать свою систему лицензирования к потребностям автоматизированных рабочих коллективов и обеспечит стабильный рост доходов корпорации независимо от трансформаций на рынке труда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.