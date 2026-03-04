Какие грузовики покупали украинцы в феврале 2026 года (инфографика) Сегодня 14:24 — Технологии&Авто

Какие грузовики покупали украинцы в феврале 2026 года (инфографика)

За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальных) было реализовано 880 авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 7% меньше, чем в прошлом месяце.

По сравнению с прошлогодним февралем, спрос на новые коммерческие авто вырос на 4%. В целом с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1826 новых машин, что почти соответствует результату за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в феврале в Украине зарегистрировано 4193 новых легковых автомобиля. Импорт новых авто составил 4045 единиц, что на 15,7% меньше, чем в январе, и на 15,9% меньше в годовом измерении. Одним из факторов снижения называют налогообложение электромобилей НДС.

В феврале новыми было приобретено чуть более 100 электрокаров. Автомобили украинского производства показали рост: 148 регистраций (+24,4% в месяц и +10,4% в год). Однако их доля на рынке составляет около 3,5%.

