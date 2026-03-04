0 800 307 555
Какие грузовики покупали украинцы в феврале 2026 года (инфографика)

Технологии&Авто
За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальных) было реализовано 880 авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 7% меньше, чем в прошлом месяце.
По сравнению с прошлогодним февралем, спрос на новые коммерческие авто вырос на 4%. В целом с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1826 новых машин, что почти соответствует результату за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, в феврале в Украине зарегистрировано 4193 новых легковых автомобиля. Импорт новых авто составил 4045 единиц, что на 15,7% меньше, чем в январе, и на 15,9% меньше в годовом измерении. Одним из факторов снижения называют налогообложение электромобилей НДС.
В феврале новыми было приобретено чуть более 100 электрокаров. Автомобили украинского производства показали рост: 148 регистраций (+24,4% в месяц и +10,4% в год). Однако их доля на рынке составляет около 3,5%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
