9 из 10 самых популярных моделей среди украинцев — кроссоверы (инфографика)
В феврале в Украине зарегистрировано 4 193 новых легковых автомобиля. Импорт новых авто составил 4045 единиц, что на 15,7% меньше, чем в январе, и на 15,9% меньше в годовом измерении. Одним из факторов снижения называют налогообложение электромобилей НДС. В феврале новыми было приобретено чуть более 100 электрокаров. Автомобили украинского производства показали рост: 148 регистраций (+24,4% в месяц и +10,4% в год). Однако их доля на рынке составляет около 3,5%.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Топ-10 марок
В феврале больше всего регистраций получила Toyota — 810 автомобилей. Это почти каждый пятый проданный новый автомобиль в стране.
Стабильный спрос сохраняют Renault и Skoda. Модель Duster остается ключевой для Renault, в то время как основной объем продаж Skoda формируют кроссоверы Kodiaq и Karoq.
Среди других брендов стабильные показатели в пределах 270−290 единиц продемонстрировали Hyundai и Volkswagen.
В феврале наблюдалось снижение интереса к китайским электромобилям. В частности, ранее входивший в десятку лидеров BYD опустился на 14-ю позицию. На рынок повлияли налоговые изменения и усложнения с экспортом автомобилей из Китая.
Главный тренд февраля 2026 года — тотальная кроссоверизация. В первой десятке самых популярных моделей 9 из 10 позиций принадлежат представителям сегмента SUV. Единственный седан, сохранивший присутствие в топе, выглядит скорее исключением, чем признаком рыночной тенденции.
Самые популярные модели
- Toyota RAV4 — 361 ед.
- Renault Duster — 294 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 220 ед.
- Hyundai Tucson — 177 ед.
- Mazda CX-5 — 161 ед.
- Volkswagen Touareg — 120 ед.
- Skoda Kodiaq — 120 ед.
- Skoda Karoq — 111 ед.
- Suzuki S-Cross — 71 ед.
- Toyota Camry — 65 ед.
Люкс-сегмент
В феврале в Украине зарегистрировано:
- 1 Bentley;
- 1 Maserati;
- 2 Aston Martin;
- 38 Porsche.
Украинское производство
Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Karoq (106 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
