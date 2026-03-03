0 800 307 555
Старт карьеры: 10 программ стажировки для молодежи в марте

Личные финансы
Международные компании открыли набор на стажировку
Международные компании открыли набор на стажировку
Студенты и недавние выпускники могут получить первый практический опыт в международных и украинских компаниях. Эксперты платформ robota.ua поделились подборкой стажировок в производстве, инженерии, IT, логистике, аналитике и маркетинге. Часть программ предусматривает дальнейшее трудоустройство.

10 интересных вакансий для старта карьеры

Стажер по окраске автомобилей в «АВТ Бавария Групп»
📍с. Гора, Киевская область
Компания является официальным импортером BMW Group (BMW, Mini, BMW Motorrad), а также брендами Rolls-Royce, Alpina, Ineos и Aston Martin в Украине.
Открыт набор студентов и выпускников технических специальностей с водительским удостоверением на программу подготовки специалистов по диагностике, покраске и восстановлению лакокрасочного покрытия автомобилей.
Начало обучения — 1 апреля 2026 года. Продолжительность — 9 месяцев.
Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой в ​​отделе кузовного ремонта. Предусмотрена корпоративная развозка из Киева и Броваров.
Откликнуться
Стажер по логистике (Intern) в Shipping Freight Company
📍Удаленно/гибридный формат/офис в Киеве
О работодателе
Международная логистическая компания специализируется на мультимодальных перевозках.
Приглашают студентов или выпускников специальностей в сфере логистики, транспорта, экономики.
Обязанности:
  • участие в организации импортных и экспортных перевозок;
  • подготовка базовой транспортной документации;
  • помощь в коммуникации с перевозчиками, агентами и внутренними подразделениями компании;
  • поддержка в работе с тарифами, подборе перевозчиков и планировании маршрутов.
Откликнуться
Интерн по дуальной форме образования в «BAT Украина»
📍Прилуки
Компания производит традиционные табачные продукты и продукция нового поколения.
К участию приглашают студентов 3−6 курсов технических специальностей. Уровень английского — не ниже Intermediate. Продолжительность — 9 месяцев. Занятость — 24 часа в неделю.
Предусмотрена компенсация питания, проживания для студентов из других городов и возможность получить постоянную должность.
Откликнуться
Junior Data Engineer в NIX
📍Харьков
IT-компания приглашает младших инженеров с базовыми знаниями Python и желанием работать с облачными платформами.
Среди основных задач:
  • разработка, тестирование и поддержка пайплайнов данных (ETL/ELT) для сбора, трансформации и загрузки данных из разных источников (API, базы данных, файлы);
  • написание качественного, читабельного и поддерживаемого кода на Python, участие в code review;
  • участие в технических дискуссиях по пониманию выбора инструментов, подходов и архитектурных решений;
  • активное изучение новых инструментов и технологий (dbt, Snowflake, Terraform, облачные сервисы) и обмен знаниями внутри команды.
Откликнуться
Junior-аналитик/Ассистент коммерческого отдела (для студентов) в «Морской Дом»
📍Киев
Компания работает в сфере поставок продуктов питания для HoReCa и Retail.
На работу приглашают студентов 3−6 курсов экономических, финансовых, аналитических или бизнес-специальностей.
Будущему работнику поручат:
  • помогать готовить аналитические отчеты и презентации;
  • работать с Excel (таблицы, формулы, сводные таблицы);
  • собирать и систематизировать данные коммерческого отдела;
  • участвовать в координации коммуникации между отделами;
  • постепенно овладевать 1С и Power BI.
Откликнуться
Годичная стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine
📍Львов
Годичная программа для студентов 4−6 курсов и выпускников специальности «Ветеринарная медицина».
Гарантируется:
  • проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев;
  • медицинское страхование, страхование жизни и программа поддержки ментального здоровья;
  • возможность дальнейшего трудоустройства.
Откликнуться
Стажер по трансфертному ценообразованию в Ernst & Young
📍Киев (гибридный формат или удаленно)
Аудиторско-консалтинговая компания предлагает стажировку в сфере трансфертного ценообразования.
Предусматриваются следующие задачи:
  • работа с различными базами данных, связанными с ТЦ (BvD Ruslana, BvD TP Catalyst, YouControl, D&B Hoovers, Thomson Reuters, Bloomberg, RoyaltyStat, RoyaltyRange и т. п.);
  • проверка выгруженной информации из баз данных, проведение сравнительного исследования;
  • проведение отраслевого и рыночного анализа;
  • анализ информации и документов, подготовленных и предоставленных клиентами.
Откликнуться
Специалист-стажер в отдел энергоэффективности в «АрселорМиттал Кривой Рог»
📍Кривой Рог
На должность рассматривают специалиста с образованием по технической специальности «Теплоэнергетик», «Электрик» и т. д. Знание английского языка будет преимуществом, но не обязательно. Ценят аналитические способности и умение работать с большими массивами цифр.
Готовы рассмотреть студентов и кандидатов без опыта работы.
Откликнуться
Фотограф продукции (стажер) в FruttyTime Sweat
📍Киев
Компания производит натуральные сладости.
Будущему работнику поручат:
  • фотографировать продукцию для рекламных материалов и социальных сетей;
  • редактировать фотографии для создания привлекательного контента;
  • сотрудничать с маркетинговым отделом по созданию креативных идей.
Стажировка с перспективой дальнейшего трудоустройства в компании по результатам успешного прохождения программы.
Откликнуться
Младший инженер-технолог (стажировка) в Cemark
📍Одесса/ Каменец-Подольский
Cemark — часть группы CRH, глобального лидера по производству строительных материалов.
Приглашают студентов III-VI курсов высших учебных заведений и выпускников (до 3 лет после завершения обучения) присоединиться к Программе стажировки 2026 и начать карьеру в международной компании.
Предлагают:
  • профессиональную менторскую поддержку;
  • тренинги по личностному и профессиональному развитию;
  • корпоративные курсы английского языка;
  • возможность реализовать собственный проект;
  • организованный трансфер в/с предприятия.
Откликнуться
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
