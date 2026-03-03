Старт карьеры: 10 программ стажировки для молодежи в марте Сегодня 16:02 — Личные финансы

Международные компании открыли набор на стажировку

Студенты и недавние выпускники могут получить первый практический опыт в международных и украинских компаниях. Эксперты платформ robota.ua поделились подборкой стажировок в производстве, инженерии, IT, логистике, аналитике и маркетинге. Часть программ предусматривает дальнейшее трудоустройство.

10 интересных вакансий для старта карьеры

Стажер по окраске автомобилей в «АВТ Бавария Групп»

📍с. Гора, Киевская область

Компания является официальным импортером BMW Group (BMW, Mini, BMW Motorrad), а также брендами Rolls-Royce, Alpina, Ineos и Aston Martin в Украине.

Открыт набор студентов и выпускников технических специальностей с водительским удостоверением на программу подготовки специалистов по диагностике, покраске и восстановлению лакокрасочного покрытия автомобилей.

Начало обучения — 1 апреля 2026 года. Продолжительность — 9 месяцев.

Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой в ​​отделе кузовного ремонта. Предусмотрена корпоративная развозка из Киева и Броваров.

Стажер по логистике (Intern) в Shipping Freight Company

📍Удаленно/гибридный формат/офис в Киеве

О работодателе

Международная логистическая компания специализируется на мультимодальных перевозках.

Приглашают студентов или выпускников специальностей в сфере логистики, транспорта, экономики.

Обязанности:

участие в организации импортных и экспортных перевозок;

подготовка базовой транспортной документации;

помощь в коммуникации с перевозчиками, агентами и внутренними подразделениями компании;

поддержка в работе с тарифами, подборе перевозчиков и планировании маршрутов.

Интерн по дуальной форме образования в «BAT Украина»

📍Прилуки

Компания производит традиционные табачные продукты и продукция нового поколения.

К участию приглашают студентов 3−6 курсов технических специальностей. Уровень английского — не ниже Intermediate. Продолжительность — 9 месяцев. Занятость — 24 часа в неделю.

Предусмотрена компенсация питания, проживания для студентов из других городов и возможность получить постоянную должность.

Junior Data Engineer в NIX

📍Харьков

IT-компания приглашает младших инженеров с базовыми знаниями Python и желанием работать с облачными платформами.

Среди основных задач:

разработка, тестирование и поддержка пайплайнов данных (ETL/ELT) для сбора, трансформации и загрузки данных из разных источников (API, базы данных, файлы);

написание качественного, читабельного и поддерживаемого кода на Python, участие в code review;

участие в технических дискуссиях по пониманию выбора инструментов, подходов и архитектурных решений;

активное изучение новых инструментов и технологий (dbt, Snowflake, Terraform, облачные сервисы) и обмен знаниями внутри команды.

Junior-аналитик/Ассистент коммерческого отдела (для студентов) в «Морской Дом»

📍Киев

Компания работает в сфере поставок продуктов питания для HoReCa и Retail.

На работу приглашают студентов 3−6 курсов экономических, финансовых, аналитических или бизнес-специальностей.

Будущему работнику поручат:

помогать готовить аналитические отчеты и презентации;

работать с Excel (таблицы, формулы, сводные таблицы);

собирать и систематизировать данные коммерческого отдела;

участвовать в координации коммуникации между отделами;

постепенно овладевать 1С и Power BI.

Годичная стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍Львов

Годичная программа для студентов 4−6 курсов и выпускников специальности «Ветеринарная медицина».

Гарантируется:

проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев;

медицинское страхование, страхование жизни и программа поддержки ментального здоровья;

возможность дальнейшего трудоустройства.

Стажер по трансфертному ценообразованию в Ernst & Young

📍Киев (гибридный формат или удаленно)

Аудиторско-консалтинговая компания предлагает стажировку в сфере трансфертного ценообразования.

Предусматриваются следующие задачи:

работа с различными базами данных, связанными с ТЦ (BvD Ruslana, BvD TP Catalyst, YouControl, D&B Hoovers, Thomson Reuters, Bloomberg, RoyaltyStat, RoyaltyRange и т. п. );

); проверка выгруженной информации из баз данных, проведение сравнительного исследования;

проведение отраслевого и рыночного анализа;

анализ информации и документов, подготовленных и предоставленных клиентами.

Специалист-стажер в отдел энергоэффективности в «АрселорМиттал Кривой Рог»

📍Кривой Рог

На должность рассматривают специалиста с образованием по технической специальности «Теплоэнергетик», «Электрик» и т. д. Знание английского языка будет преимуществом, но не обязательно. Ценят аналитические способности и умение работать с большими массивами цифр.

Готовы рассмотреть студентов и кандидатов без опыта работы.

Фотограф продукции (стажер) в FruttyTime Sweat

📍Киев

Компания производит натуральные сладости.

Будущему работнику поручат:

фотографировать продукцию для рекламных материалов и социальных сетей;

редактировать фотографии для создания привлекательного контента;

сотрудничать с маркетинговым отделом по созданию креативных идей.

Стажировка с перспективой дальнейшего трудоустройства в компании по результатам успешного прохождения программы.

Младший инженер-технолог (стажировка) в Cemark

📍Одесса/ Каменец-Подольский

Cemark — часть группы CRH, глобального лидера по производству строительных материалов.

Приглашают студентов III-VI курсов высших учебных заведений и выпускников (до 3 лет после завершения обучения) присоединиться к Программе стажировки 2026 и начать карьеру в международной компании.

Предлагают:

профессиональную менторскую поддержку;

тренинги по личностному и профессиональному развитию;

корпоративные курсы английского языка;

возможность реализовать собственный проект;

организованный трансфер в/с предприятия.

