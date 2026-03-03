0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый пятый работник боится увольнения — исследование

Личные финансы
2
Уволенный работник в офисе
Уволенный работник в офисе
Пока украинские компании говорят о развитии и новом найме, многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу. Этот разрыв настроений становится одной из основных тенденций рынка труда.
Об этом идет речь в исследовании «Барометр рынка труда. Прогнозы на 2026 год» grc.ua.

Бизнес возобновляет работу

По результатам исследования, в 2025 году 91% украинских предприятий работали в полном объеме — это на 5% больше, чем годом ранее. Еще 8% работают частично, но планируют вернуться к полноценной деятельности.
Работодатели все реже говорят о сокращении издержек. Их фокус — сохранение команд. Около двух третей компаний называют удержание персонала ключевым приоритетом. Треть бизнесов смогла сохранить 100% сотрудников, еще 43% - от 70% до 99% штата.
В 2025 году 95% компаний проводили наем. Почти половина искала специалистов сразу по всем направлениям.
Читайте также
Планы на 2026 год также полны оптимизма: 93% бизнесов намерены продолжать набор персонала. В то же время работодатели все чаще говорят о кадровом голоде и трудностях с закрытием вакансий.

Работники не чувствуют стабильности

Несмотря на активность бизнеса, настроения работников остаются сдержанными.
Каждый седьмой уже потерял работу из-за сокращения или закрытия компании. Около 20% украинцев допускают, что в 2026 году могут оказаться под риском увольнения.
Каждый пятый работник боится увольнения — исследование

Какие проблемы возникают при поиске работы

Поиск работы остается долгим — в среднем от трех до шести месяцев. Почти половина кандидатов не могут найти вакансию с приемлемым уровнем зарплаты.
Отдельной проблемой остается коммуникация со стороны работодателей. Кандидаты жалуются на отсутствие ответов на отклики и недостаточную обратную связь после собеседований.
Каждый пятый работник боится увольнения — исследование
Растет и возрастная дискриминация. Если в прошлом году сложности с трудоустройством после 50 лет отмечали 12% опрошенных, то в 2025 году этот показатель превысил 20%. Для поддержки людей 50+ на рынке труда Минэкономики разработало программу «Опыт имеет значение».
Также среди проблем искатели называли уменьшение количества вакансий.
Раньше мы сообщали, как правильно написать резюме без релевантного опыта, если вы решили сменить профессию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems