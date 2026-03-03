Каждый пятый работник боится увольнения — исследование
Пока украинские компании говорят о развитии и новом найме, многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу. Этот разрыв настроений становится одной из основных тенденций рынка труда.
Об этом идет речь в исследовании «Барометр рынка труда. Прогнозы на 2026 год» grc.ua.
Бизнес возобновляет работу
По результатам исследования, в 2025 году 91% украинских предприятий работали в полном объеме — это на 5% больше, чем годом ранее. Еще 8% работают частично, но планируют вернуться к полноценной деятельности.
Работодатели все реже говорят о сокращении издержек. Их фокус — сохранение команд. Около двух третей компаний называют удержание персонала ключевым приоритетом. Треть бизнесов смогла сохранить 100% сотрудников, еще 43% - от 70% до 99% штата.
В 2025 году 95% компаний проводили наем. Почти половина искала специалистов сразу по всем направлениям.
Планы на 2026 год также полны оптимизма: 93% бизнесов намерены продолжать набор персонала. В то же время работодатели все чаще говорят о кадровом голоде и трудностях с закрытием вакансий.
Работники не чувствуют стабильности
Несмотря на активность бизнеса, настроения работников остаются сдержанными.
Каждый седьмой уже потерял работу из-за сокращения или закрытия компании. Около 20% украинцев допускают, что в 2026 году могут оказаться под риском увольнения.
Какие проблемы возникают при поиске работы
Поиск работы остается долгим — в среднем от трех до шести месяцев. Почти половина кандидатов не могут найти вакансию с приемлемым уровнем зарплаты.
Отдельной проблемой остается коммуникация со стороны работодателей. Кандидаты жалуются на отсутствие ответов на отклики и недостаточную обратную связь после собеседований.
Растет и возрастная дискриминация. Если в прошлом году сложности с трудоустройством после 50 лет отмечали 12% опрошенных, то в 2025 году этот показатель превысил 20%. Для поддержки людей 50+ на рынке труда Минэкономики разработало программу «Опыт имеет значение».
Также среди проблем искатели называли уменьшение количества вакансий.
