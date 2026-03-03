Где живут самые богатые и самые бедные люди в ЕС Сегодня 08:00 — Личные финансы

Где живут самые богатые и самые бедные люди в ЕС

Средний уровень богатства на взрослого человека значительно варьируется на континенте. Неравенство в богатстве в Европе очевидно. Жители Западной и Северной Европы имеют более высокий средний уровень благосостояния. В Восточной Европе этот показатель значительно ниже.

Какие страны самые богатые, а какие самые бедные в Европе? Где больше всего богатства — пишет Еuronews

Чистый капитал, или «богатство» — это общая стоимость имущества, которым владеет домохозяйство, минус сумма его долгов. Она включает финансовые активы и реальные активы, в первую очередь жилье. Затем из этой суммы вычитаются долги.

Среднее состояние

Согласно «Отчету о мировом богатстве 2025» банка UBS и дополнительным данным Euronews, среднее состояние на взрослого человека в 2024 году значительно отличалось в 31 европейской стране. Оно колебалось от 29 923 евро в Турции до 634 584 евро в Швейцарии.

В рамках ЕС разница была несколько меньше, но все же существенной. Среднее состояние на взрослого человека колебалось от 44 568 евро в Румынии до 523 591 евро в Люксембурге.

Швейцария и Люксембург — единственные две страны, где среднее состояние на взрослого человека превышает 500 000 евро. Дания занимает третье место из 444 898 евро.

Среднее состояние также превышает 300 000 евро в Нидерландах (342 477 евро), Норвегии (340 364 евро), Бельгии (322 805 евро), Великобритании (313 840 евро) и Швеции (308 935 евро).

Это делает Великобританию самой богатой из пяти крупнейших экономик Европы, тогда как Италия имеет самый низкий средний уровень богатства из всех — 198 321 евро. Во Франции этот показатель составляет 278 550 евро, в Германии — 237 172 евро, а в Испании — 215 945 евро.

Более трети получают менее 100 000 евро

Более трети стран имеют средний доход на взрослого человека менее 100 000 евро.

К ним относятся:

Латвия (91 783 евро), Чехия (86 791 евро), Хорватия (76 358 евро), Эстония (72 276 евро), Литва (63 189 евро), Словакия (58 573 евро), Польша (56 159 евро), Венгрия (75) Румыния (44 568 евро) и Турция (29 923 евро).

Разделение между Западом, Севером и Востоком

Эти цифры демонстрируют четкие отличия в благополучии по всей Европе. Жители Западной и Северной Европы имеют более высокий средний уровень благосостояния. В Восточной Европе этот показатель значительно ниже.

Финансовые центры, такие как Швейцария и Люксембург, возглавляют рейтинг. Страны Северной Европы тоже показывают хорошие результаты, но не равномерно. Финляндия находится ближе к середине таблицы.

Разрыв между самыми богатыми и беднейшими странами по всей Европе составляет более 20 раз. В рамках ЕС этот разрыв более чем в десять раз. Общий разрыв в среднем уровне богатства меньше в большинстве стран.

Ранее глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил , если проанализировать медиану минзарплат в Европе, то в январе 2026 года граждане ЕС получали в среднем в месяц 1345,9 евро (67 295 грн) на уровне минимальной зарплаты.

По его словам, если посчитать такую ​​медиану, включая страны-кандидаты ЕС, средняя минзарплата составит 1147,3 евро (57 365 грн).

Среди лидеров рядом оказались Ирландия (2391 евро или 119,6 тыс. грн.) и Германия (2343 евро или 117,2 тыс. грн.).

Самый низкий показатель зафиксирован в Украине (173 евро или 8650 грн), Молдове (319 евро или 15950 грн), Албании (517 евро или 25 850 грн).

