Женщина подает заявление на принудительное взыскание алиментов

Своевременная выплата алиментов — это гарантия того, что ребенок получает должное содержание. Если один из родителей игнорирует решение суда и не платит добровольно, закон разрешает взыскать средства принудительно через исполнительную службу или частного исполнителя. В Минюсте объяснили , какие документы нужны для этого, как их подать и куда обращаться.

Какие документы необходимы

Чтобы начать принудительное взыскание, нужны две вещи:

Исполнительный документ. Заявление о принудительном исполнении решения.

Исполнительным документом может быть:

исполнительное письмо, выданное судом;

судебный приказ;

исполнительная надпись нотариуса (если между родителями был нотариально удостоверен договор об уплате алиментов).

Документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Что нужно указать в заявлении

В заявлении следует указать основную информацию о себе и должнике:

данные исполнительного документа (название, дата выдачи);

ФИО, дату рождения и адрес взыскателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика взыскателя;

номер телефона взыскателя;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (далее — УНЗР) взыскателя — физического лица (при наличии);

реквизиты счета, на которые перечислять алименты;

информацию о том, платил ли должник часть средств.

«В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель имеет право указать сведения, идентифицирующие должника или способствующие принудительному исполнению решения (УНЗР, счет/электронный кошелек должника, место работы или получения им других доходов, конкретное имущество должника и его местонахождение и т. п. )», — отмечают в Минюсте.

Как подать документы

Есть два варианта:

бумажный формат: документы можно подать лично или отправить по почте в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя;

документы можно подать лично или отправить по почте в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя; электронный формат: электронный исполнительный документ представляется через соответствующие электронные системы, в частности «Электронный суд» или «Электронный кабинет». Заявление также подается онлайн и подписывается электронной подписью.

Важно: один и тот же исполнительный документ нельзя одновременно подавать в бумажной и электронной форме или нескольким исполнителям одновременно.

Куда обращаться

Принудительным исполнением решений занимаются:

органы гос исполнительной службы;

частные исполнители (в предусмотренных законом случаях).

Документы подаются по месту жительства должника, месту его работы или местонахождению его имущества.

Далее исполнитель должен вынести постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.

