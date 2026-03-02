0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как принудительно взыскать алименты — пошаговая инструкция

Личные финансы
23
Женщина подает заявление на принудительное взыскание алиментов
Женщина подает заявление на принудительное взыскание алиментов
Своевременная выплата алиментов — это гарантия того, что ребенок получает должное содержание. Если один из родителей игнорирует решение суда и не платит добровольно, закон разрешает взыскать средства принудительно через исполнительную службу или частного исполнителя. В Минюсте объяснили , какие документы нужны для этого, как их подать и куда обращаться.

Какие документы необходимы

Чтобы начать принудительное взыскание, нужны две вещи:
  1. Исполнительный документ.
  2. Заявление о принудительном исполнении решения.
Читайте также
Исполнительным документом может быть:
  • исполнительное письмо, выданное судом;
  • судебный приказ;
  • исполнительная надпись нотариуса (если между родителями был нотариально удостоверен договор об уплате алиментов).
Документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Что нужно указать в заявлении

В заявлении следует указать основную информацию о себе и должнике:
  • данные исполнительного документа (название, дата выдачи);
  • ФИО, дату рождения и адрес взыскателя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика взыскателя;
  • номер телефона взыскателя;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (далее — УНЗР) взыскателя — физического лица (при наличии);
  • реквизиты счета, на которые перечислять алименты;
  • информацию о том, платил ли должник часть средств.
«В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель имеет право указать сведения, идентифицирующие должника или способствующие принудительному исполнению решения (УНЗР, счет/электронный кошелек должника, место работы или получения им других доходов, конкретное имущество должника и его местонахождение и т. п.)», — отмечают в Минюсте.
Читайте также

Как подать документы

Есть два варианта:
  • бумажный формат: документы можно подать лично или отправить по почте в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
  • электронный формат: электронный исполнительный документ представляется через соответствующие электронные системы, в частности «Электронный суд» или «Электронный кабинет». Заявление также подается онлайн и подписывается электронной подписью.
Важно: один и тот же исполнительный документ нельзя одновременно подавать в бумажной и электронной форме или нескольким исполнителям одновременно.

Куда обращаться

Принудительным исполнением решений занимаются:
  • органы гос исполнительной службы;
  • частные исполнители (в предусмотренных законом случаях).
Документы подаются по месту жительства должника, месту его работы или местонахождению его имущества.
Далее исполнитель должен вынести постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиДети и деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems