Как принудительно взыскать алименты — пошаговая инструкция
Своевременная выплата алиментов — это гарантия того, что ребенок получает должное содержание. Если один из родителей игнорирует решение суда и не платит добровольно, закон разрешает взыскать средства принудительно через исполнительную службу или частного исполнителя. В Минюсте объяснили , какие документы нужны для этого, как их подать и куда обращаться.
Какие документы необходимы
Чтобы начать принудительное взыскание, нужны две вещи:
- Исполнительный документ.
- Заявление о принудительном исполнении решения.
Читайте также
Исполнительным документом может быть:
- исполнительное письмо, выданное судом;
- судебный приказ;
- исполнительная надпись нотариуса (если между родителями был нотариально удостоверен договор об уплате алиментов).
Документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.
Что нужно указать в заявлении
В заявлении следует указать основную информацию о себе и должнике:
- данные исполнительного документа (название, дата выдачи);
- ФИО, дату рождения и адрес взыскателя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика взыскателя;
- номер телефона взыскателя;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (далее — УНЗР) взыскателя — физического лица (при наличии);
- реквизиты счета, на которые перечислять алименты;
- информацию о том, платил ли должник часть средств.
«В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель имеет право указать сведения, идентифицирующие должника или способствующие принудительному исполнению решения (УНЗР, счет/электронный кошелек должника, место работы или получения им других доходов, конкретное имущество должника и его местонахождение
и т. п.)», — отмечают в Минюсте.
Читайте также
Как подать документы
Есть два варианта:
- бумажный формат: документы можно подать лично или отправить по почте в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
- электронный формат: электронный исполнительный документ представляется через соответствующие электронные системы, в частности «Электронный суд» или «Электронный кабинет». Заявление также подается онлайн и подписывается электронной подписью.
Важно: один и тот же исполнительный документ нельзя одновременно подавать в бумажной и электронной форме или нескольким исполнителям одновременно.
Куда обращаться
Принудительным исполнением решений занимаются:
- органы гос исполнительной службы;
- частные исполнители (в предусмотренных законом случаях).
Документы подаются по месту жительства должника, месту его работы или местонахождению его имущества.
Далее исполнитель должен вынести постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает на обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за непредставление такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.
Поделиться новостью
Также по теме
Как принудительно взыскать алименты — пошаговая инструкция
Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение
Где самый высокий рост количества вакансий в ЕС (инфографика)
Как получить 5 тыс. евро на открытие собственного заведения
ВПЛ смогут получить беспроцентный заем до 430 тыс. грн
Работники аварийных бригад начали получать выплаты по 20 тысяч гривен